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Gyártás megszűnt

SatinPerfectEpilátor

HP6577/00

4.7
| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
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A SkinPerfect rendszerrel rendelkező Philips SatinPerfect epilátor még a puha, rövid szőrszálakat is eltávolítja, miközben óvja a bőrt. Zuhany alatt, nedves bőrön is használható. A csomag fésűtartozékkal rendelkező borotvafejet is tartalmaz.
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Epilátor Skin Perfect rendszerrel

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  • Nedves és száraz használathoz

  • borotvafejjel

A kerámiatárcsák még a puha, rövid szőrszálakat is eltávolítják

A kerámiatárcsák még a puha, rövid szőrszálakat is eltávolítják

Az epilátor kerámiatárcsákkal rendelkezik, melyek gyengéden eltávolítják még a puha szőrszálakat is

A széles epilálófej nagyobb bőrfelületet ér el egyetlen mozdulattal

A széles epilálófej nagyobb bőrfelületet ér el egyetlen mozdulattal

Az extra széles epilálófejünk az optimális szőrtelenítést biztosít minden egyes mozdulattal. Az eredmény: hosszan tartó simaság percek alatt.

A gyengéd csipeszelő tárcsák a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat

A gyengéd csipeszelő tárcsák a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat

Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsákkal rendelkezik, melyek a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat.

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Értékelések

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4.7

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже зручний у користуванні

Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

06/11/2014

Polska

Polska

Świetny

Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6577/00 Depilator

29/11/2013

Polska

Polska

Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)

Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6577/00 Depilator

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  