2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Nedves és száraz használathoz
borotvafejjel
Az epilátor kerámiatárcsákkal rendelkezik, melyek gyengéden eltávolítják még a puha szőrszálakat is
Az extra széles epilálófejünk az optimális szőrtelenítést biztosít minden egyes mozdulattal. Az eredmény: hosszan tartó simaság percek alatt.
Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsákkal rendelkezik, melyek a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat.
4.7
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Marina777
01/04/2019
Україна
Цей продукт дуже зручний у користуванні
Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
ataga
06/11/2014
Polska
Świetny
Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6577/00 Depilator
afferzystka007
29/11/2013
Polska
Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)
Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok