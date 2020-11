Tegye bőrét tökéletessé

A SkinPerfect rendszerrel rendelkező Philips SatinPerfect epilátor még a puha, rövid szőrszálakat is eltávolítja, miközben óvja a bőrt. Zuhany alatt, nedves bőrön is használható. A csomag fésűtartozékkal rendelkező borotvafejet is tartalmaz. Összes előny megtekintése