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Összes sorozat

  • Egészséges ételek egyszerűen
  • Egészséges ételek egyszerűen
  • Egészséges ételek egyszerűen
  • Egészséges ételek egyszerűen

Gyártás megszűnt

rúdmixer

HR1350

4.4

| (46) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket

Egészséges ételek egyszerűen

Az erőteljes, 250 wattos motorral rendelkező Philips rúdmixerrel egyszerűen készíthet tökéletes leveseket, püréket és turmixitalokat.

Összes előny megtekintése

A tökéletes levesekért, pürékért és turmixitalokért

Egészséges ételek egyszerűen

  • 250 W

  • turmixpohárral

Erőteljes, 250 wattos motor

1 sebesség

1 sebesség

Levehető műanyag rúd

Levehető műanyag rúd

Egyszerűen csavarja le kézzel.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.4

5-ből

46

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Egyik legjobb Philips termék.

5.éve használom. Gyors, nem hangos, könnyen lehet tisztítani és a lényeg, nagyszerűen pépesít. 2.szorra is megvásárolnám!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1600/00 Rúdmixer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1600/00 Rúdmixer

20/04/2019

Magyarország

Magyarország

Gyors, erőteljes

Imádom! Könnyen kezelhető és erős kis szerkezet. Egy kattanassal szetkaphato, könnyű tisztantartani. Krémleveshez, vadashoz, puresiteshez a legjobb választás szerintem!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1600/00 Rúdmixer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1600/00 Rúdmixer

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Mindennapi segítség

Nagyon praktikus segítőtárs a konyhában. Nagyon szeretjük a krémleveseket, gyümölcsturmixokat, melyeket könnyedén, pillanatok alatt elkészíthetjük a mixerrel. Tisztítása is egyszerű. Jól illeszkedik a kézbe, könnyű kezelni. Csak ajánlani tudom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1600/00 Rúdmixer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1600/00 Rúdmixer

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.