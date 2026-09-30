Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon

A Philips tálasmixer segítségével finom süteményeket vagy kenyeret készíthet otthonában. A nagy teljesítményű, 300 wattos motor, az 5 sebesség, a huzalhabverők és a nagy edény egyszerű és szórakoztató keverést tesznek lehetővé.