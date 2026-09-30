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Összes sorozat

  • Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon
  • Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon
  • Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon
  • Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon

Gyártás megszűnt

Mixer

HR1564/03

Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon

A Philips tálasmixer segítségével finom süteményeket vagy kenyeret készíthet otthonában. A nagy teljesítményű, 300 wattos motor, az 5 sebesség, a huzalhabverők és a nagy edény egyszerű és szórakoztató keverést tesznek lehetővé.

Összes előny megtekintése

Kézi mixer állvánnyal és tállal

Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon

  • 300 W

  • 5 sebesség

  • Rozsdamentes acél habverők

  • Dagasztófej, forgó keverőtál

Mixerállvány

Mixerállvány

Edény a nagyobb mennyiségekhez

Edény a nagyobb mennyiségekhez

Több sebesség és turbó funkció

Több sebesség és turbó funkció

Több sebesség és turbó funkció a tökéletes eredményért.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.