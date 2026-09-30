2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HR1564/03
Ízletes csemegék egyszerű elkészítése otthon
A Philips tálasmixer segítségével finom süteményeket vagy kenyeret készíthet otthonában. A nagy teljesítményű, 300 wattos motor, az 5 sebesség, a huzalhabverők és a nagy edény egyszerű és szórakoztató keverést tesznek lehetővé.
300 W
5 sebesség
Rozsdamentes acél habverők
Dagasztófej, forgó keverőtál
Több sebesség és turbó funkció a tökéletes eredményért.
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