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  • A kemény feladatokkal is megbirkózik
  • A kemény feladatokkal is megbirkózik

Gyártás megszűnt

Daily CollectionTurmixgép

HR2011/70

A kemény feladatokkal is megbirkózik

Ez a Philips turmixgép a 350 W-os motor, 1,5 literes kehely és 5-csillagos kés segítségével biztosítja a tökéletes végeredményt. Többé nem gond a turmixolás.

Összes előny megtekintése

Turmixgép 5-csillagos késsel és 350 W-os motorral

A kemény feladatokkal is megbirkózik

  • 350 W-os

  • 2 l üvegkehely

  • darálóval

  • 2 sebesség és pulzálás funkció

Fogazott vágóél

Fogazott vágóél

Egyszerű darálás, szeletelés és keverés az ötcsillagos, fogazott turmixkéssel.

Több sebesség

Turmixoljon különböző sebességeken és különféle fokozatokon a számos beállítással.

A daráló másodpercek alatt képes az alapanyagok őrlésére

A daráló másodpercek alatt képes az alapanyagok őrlésére

A Philips turmixgép darálótartozékával nedves és száraz hozzávalókat őrölhet meg pillanatok alatt, így például szemes kávét, szárított fűszernövényeket, chili paprikát és borsot.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.