2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HR2011/70
A kemény feladatokkal is megbirkózik
Ez a Philips turmixgép a 350 W-os motor, 1,5 literes kehely és 5-csillagos kés segítségével biztosítja a tökéletes végeredményt. Többé nem gond a turmixolás.
350 W-os
2 l üvegkehely
darálóval
2 sebesség és pulzálás funkció
Egyszerű darálás, szeletelés és keverés az ötcsillagos, fogazott turmixkéssel.
Turmixoljon különböző sebességeken és különféle fokozatokon a számos beállítással.
A Philips turmixgép darálótartozékával nedves és száraz hozzávalókat őrölhet meg pillanatok alatt, így például szemes kávét, szárított fűszernövényeket, chili paprikát és borsot.
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