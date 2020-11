Kiemelkedő tisztítási teljesítmény másodpercek alatt.*

Sonicare For Kids fogkefefej gyermekek számára – tökéletes az apró szájakhoz és növekvő fogakhoz. Csak a For Kids elektromos fogkefével való használatra – a biztonságos és kellemes élmény érdekében, amely nem csupán örömöt okoz a gyermekek számára, de megtanítja számukra a fogmosás fontosságát is. Összes előny megtekintése