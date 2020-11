4-szeres felületi érintkezés** a könnyű mélytisztításért

Az adaptív tisztítási technológiánknak hála minden fogmosás egyben személyre szabott tisztítás is. A kefefej puha, rugalmas oldalai miatt a Premium Plaque Control, Premium Gum Care és Premium White alkalmazkodik a szája egyéni körvonalaihoz. A sörték követik a fogínye és fogai vonalát, ami a hagyományos fogkefefejeknél 4-szer nagyobb felületi érintkezést biztosít** a mélytisztítás érdekében, még a nehezen elérhető helyeken is. Az adaptív tisztítási technológia segítségével a sörték finoman követik az íny vonalát, elnyelik az erős rányomásból fakadó túlzott nyomást is, a továbbfejlesztett tisztító mozdulatok pedig egyedülálló érzetet nyújtanak a szájban, és kiváló tisztítást biztosítanak.