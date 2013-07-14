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Gyártás megszűnt

Heritage Audiokomponens hifi rendszer

MCM906/12

3.5

| (2) Értékelések

A hangzás bűvöletében

Merüljön el az audiofil minőségű hangzásban a selyem dóm magassugárzóval rendelkező Philips komponens hifi rendszernek köszönhetően. Az elegáns, fa hangsugárzó dobozok és az alumínium ház szintén hozzájárul a kiemelkedő hangminőséghez. Mindehhez precíz és finom szabályozási lehetőség párosul.

Összes előny megtekintése

Élvezze a Hi-Fi hangzás nyújtotta melegséget

A hangzás bűvöletében

  • Hi-Fi cső

  • Selyem dóm magassugárzó

  • 150 W

Magas és mély hangok hangerejének javítása

A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Loudness (fiziológiai hangerő) funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.

Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához

A magas- és mélyhang-szabályozás egy hangszínszabályozó funkció, amely az audiorendszerben a magas és a mély frekvenciájú hangok szintjét szabályozza. A magashang-szabályozás specifikusan a zene magas hangjainak erősítését szabályozza, míg a mélyhang-szabályozás az alacsony hangok szintjét állítja be. A használó a felfelé és lefelé mutató nyilak segítségével kényelmesen erősítheti vagy visszafoghatja a mélyebb vagy a magasabb hangokat, illetve meghagyhatja azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A magas- és mélyhang-szabályozás elősegíti, hogy ízlése szerint hallgassa a zenét.

Kiváló minőségű Hi-Fi csövek a tökéletesen tiszta és természetes hangzásért

Kiváló minőségű Hi-Fi csövek a tökéletesen tiszta és természetes hangzásért

A beépített Hi-Fi csövek csak a prémium audiofil rendszereknél szokásos hangminőséget nyújtják. Az analóg csövek a fülnek kellemes hangdinamikát garantálnak alacsony torzítás mellett, így Ön tiszta, pontos, meleg és élethű hangminőséget élvezhet.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.5

5-ből

2

Értékelések

4
3
1

14/07/2013

Polska

Polska

Zestaw ok

Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

20/09/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

ładny z okrojonymi fuknkcjami

może i ma możliwości ale tylko możliwości, obsługa wymaga ciągłych rejestracji wizyt nie wiadomo gdzie, nieprzyjazny w żaden sposób dla użytkownika

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.