2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MCM906/12
A hangzás bűvöletében
Merüljön el az audiofil minőségű hangzásban a selyem dóm magassugárzóval rendelkező Philips komponens hifi rendszernek köszönhetően. Az elegáns, fa hangsugárzó dobozok és az alumínium ház szintén hozzájárul a kiemelkedő hangminőséghez. Mindehhez precíz és finom szabályozási lehetőség párosul.
Hi-Fi cső
Selyem dóm magassugárzó
150 W
A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Loudness (fiziológiai hangerő) funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.
A magas- és mélyhang-szabályozás egy hangszínszabályozó funkció, amely az audiorendszerben a magas és a mély frekvenciájú hangok szintjét szabályozza. A magashang-szabályozás specifikusan a zene magas hangjainak erősítését szabályozza, míg a mélyhang-szabályozás az alacsony hangok szintjét állítja be. A használó a felfelé és lefelé mutató nyilak segítségével kényelmesen erősítheti vagy visszafoghatja a mélyebb vagy a magasabb hangokat, illetve meghagyhatja azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A magas- és mélyhang-szabályozás elősegíti, hogy ízlése szerint hallgassa a zenét.
A beépített Hi-Fi csövek csak a prémium audiofil rendszereknél szokásos hangminőséget nyújtják. Az analóg csövek a fülnek kellemes hangdinamikát garantálnak alacsony torzítás mellett, így Ön tiszta, pontos, meleg és élethű hangminőséget élvezhet.
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3.5
5-ből
2
Értékelések
jk123456
14/07/2013
Polska
Zestaw ok
Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Swavek
20/09/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
ładny z okrojonymi fuknkcjami
może i ma możliwości ale tylko możliwości, obsługa wymaga ciągłych rejestracji wizyt nie wiadomo gdzie, nieprzyjazny w żaden sposób dla użytkownika
Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi