2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
A tökéletes szőrtelenítő készlet
20 az 1-ben: arcra, fejre és testre
Precíziós formázófésű
Egyedülálló OneBlade technológia
A szabadalmaztatott fésűtartozék 1 és 3 mm között 11 hosszúság beállítást tesz lehetővé, így egyenletes vágást biztosít pontosan a kívánt hosszúságban.
A gyorsan mozgó penge (6000 mozdulat percenként) még a leghosszabb szőrszálak esetén is rendkívül hatékonyan dolgozik. A könnyed siklást elősegítő bevonattal ellátott és lekerekített végek révén védi a bőrt, így kényelmes szakállformázást és -borotválást biztosít. Az arc, az áll és a nyak borotválásával pontosan kialakíthatja a kívánt szakállformát.
A hosszan tartó teljesítményért a vágókészülék rozsdamentes acél pengéi ugyanolyan élesek maradnak, mint első nap. Nincs szükség olajra.
4.7
5-ből
302
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
03/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes!
Azt kaptam, amit vártam. Teljesen elégedett vagyok vele.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000
Hollow881
07/11/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Amit rendelsz azt kapod.
Azt kaptam amit rendeltem. Minőség, megbízhatóság.
Előnyök
Megbízhatóság, hatékonyság
Hátrányok
Nem tapasztaltam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000
Goldenboy83
30/10/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes mindenre!
Egyszerű és gyors a használata. Nagyon precíz a vágás! Imádom!
Előnyök
Tökéletes készülék
Hátrányok
Ilyet nem találtam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes
A 41 mm-es vágóegységgel nem rendelkező Philips Univerzális vágókészülékhez képest