DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz

A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagy felbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáférésen keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlban tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagy felbontású digitális videóért.