Nézzen DVD-filmet útközben is!

Akár útközben is elmerülhet a DVD filmek világában a kompakt kivitelű PET720 segítségével, amely 17,8"-es (7"), színes LCD képernyőjével és a Philips Zero Bright Dot™ technológiával optimális képminőséget biztosít. A készülékkel MP3/WMA-CD lemezeit is hallgathatja, vagy nézegetheti JPEG fényképeit.