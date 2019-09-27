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Gyártás megszűnt
Fejezze ki Önmagát
A Styleshaver segítségével pontosan olyan külsőt alkothat magának, amilyet elképzelt. Egyetlen csuklómozdulattal válthat a kétvégű készülék elektromos szakállnyíró és formázó fele között, így minden rendelkezésére áll a tökéletesen formázott szakáll, borosta vagy sima arcbőr kialakításához - még vastag szőrszálak esetén is
Pro
A 0,5-10 mm között 12 fajta hosszbeállítással rendelkező, teljes méretű (32 mm-es) Philips szakáll- és borostavágóval könnyen elérheti a kívánt hosszúságot. A gomb elforgatásával rögzítheti kedvenc hosszbeállítását. A bőrbarát, lekerekített végekkel rendelkező, strapabíró fém vágókészülék pontos és egyenletes vágást tesz lehetővé.
Az állítható fésű alatt egy megfordítható, precíziós vágókészülék található. Egyik oldala 32 mm-es nagyteljesítményű vágóként funkcionál. Megfordítva pedig egy 15 mm szélességű precíziós vágókészüléket kapunk, mely tökéletes a kis helyek, pl. az orr alatti vagy a száj körüli területek eléréséhez. Úgy lett kialakítva, hogy nagyon közeli vágásra legyen képes, miközben védi az Ön bőrét. Kis méretének, valamint ferde felépítésének köszönhetően könnyedén láthatja, amit csinál, a finom vonalak és a részletek érdekében.
A duplaszitás borotvával könnyű leborotválni a szakáll körüli borostát még a nyaki területeken is. A középvágó a hosszabb, erősebb szőrszálakat is levágja, a két szabadon mozgó szita pedig minden mást is tökéletesen simára borotvál.
Díjak
4.8
5-ből
13
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
Grasi74
27/09/2019
Magyarország
Kiváló
Szakáll formázásához és borotválkozáshoz is tökéletes
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6140/32 vízálló formázó és borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6140/32 vízálló formázó és borotva
doby
16/08/2017
България
Много добър продукт!
Най-сетне си оформям добре брадата, много удобен и надежден уред!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver
eskey84
29/04/2014
Polska
Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu
Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu, a ciągle działa jakbym ją kupił wczoraj. Jestem zadowolony z produktu. Polecam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka