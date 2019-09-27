TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

Go to promotion

Akár 30%+10% kedvezmény a SZURET10 kuponkóddal

Szüreteld le őszi ajánlatainkat! 2026. 09.24-10.11. között, válogatott termékekre, a készlet erejéig.

Megnézem

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a tartozékkal kiegészített termékről
  • Felvétel egyetlen termékről
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a tartozékkal kiegészített termékről

Gyártás megszűnt

StyleShavervízálló formázó és borotva

QS6140/32

4.8

| (13) Értékelések | 92% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Fejezze ki Önmagát

A Styleshaver segítségével pontosan olyan külsőt alkothat magának, amilyet elképzelt. Egyetlen csuklómozdulattal válthat a kétvégű készülék elektromos szakállnyíró és formázó fele között, így minden rendelkezésére áll a tökéletesen formázott szakáll, borosta vagy sima arcbőr kialakításához - még vastag szőrszálak esetén is

Összes előny megtekintése

Vágás, formázás és borotválás - egyetlen termékkel

Fejezze ki Önmagát

  • Pro

Szakállvágó készülék 12 hosszúsági beállítással 0,5 mm-től 10 mm-ig

Szakállvágó készülék 12 hosszúsági beállítással 0,5 mm-től 10 mm-ig

A 0,5-10 mm között 12 fajta hosszbeállítással rendelkező, teljes méretű (32 mm-es) Philips szakáll- és borostavágóval könnyen elérheti a kívánt hosszúságot. A gomb elforgatásával rögzítheti kedvenc hosszbeállítását. A bőrbarát, lekerekített végekkel rendelkező, strapabíró fém vágókészülék pontos és egyenletes vágást tesz lehetővé.

Kihajtható pajeszvágó: 32 és 15 mm-es oldallapok a tökéletes részletekért

Kihajtható pajeszvágó: 32 és 15 mm-es oldallapok a tökéletes részletekért

Az állítható fésű alatt egy megfordítható, precíziós vágókészülék található. Egyik oldala 32 mm-es nagyteljesítményű vágóként funkcionál. Megfordítva pedig egy 15 mm szélességű precíziós vágókészüléket kapunk, mely tökéletes a kis helyek, pl. az orr alatti vagy a száj körüli területek eléréséhez. Úgy lett kialakítva, hogy nagyon közeli vágásra legyen képes, miközben védi az Ön bőrét. Kis méretének, valamint ferde felépítésének köszönhetően könnyedén láthatja, amit csinál, a finom vonalak és a részletek érdekében.

A kettős borotva pajeszvágóval a legdúsabb szakállat is leborotválja

A kettős borotva pajeszvágóval a legdúsabb szakállat is leborotválja

A duplaszitás borotvával könnyű leborotválni a szakáll körüli borostát még a nyaki területeken is. A középvágó a hosszabb, erősebb szőrszálakat is levágja, a két szabadon mozgó szita pedig minden mást is tökéletesen simára borotvál.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Díjak

  • AWARD-612375 képe

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

13

Értékelések

92%

ajánlja ezt a terméket

2
1

27/09/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Szakáll formázásához és borotválkozáshoz is tökéletes

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6140/32 vízálló formázó és borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6140/32 vízálló formázó és borotva

16/08/2017

България

България

Много добър продукт!

Най-сетне си оформям добре брадата, много удобен и надежден уред!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver

29/04/2014

Polska

Polska

Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu

Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu, a ciągle działa jakbym ją kupił wczoraj. Jestem zadowolony z produktu. Polecam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.