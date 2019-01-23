2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
4.9
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Remek kanalak
A vidám szín leköti a kicsi figyelmét, az ergonomikus forma pedig a szülőnek könnyebbség etetéskor. vastag nyél később persze a babának is jobb fogást biztosít. Puha kanálvég a baba ínyével nagyon kíméletes, nem félek, ha ráharap a kanálra.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF710/00 Avent Etetőkanál
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF710/00 Avent Etetőkanál
Kata
02/05/2018
Magyarország
Kiváló márka, kiváló termékek
Ezek a termékek nem csak mutatósak, hanem nagyon praktikusak is.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF710/00 Avent Etetőkanál
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF710/00 Avent Etetőkanál
Flp10
28/06/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent”
Este un produs foarte bun pentru începerea diversificării...
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 8 139 felhasználója körében 2024-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A puha végű kialakítás az Egyesült Államokban nem elérhető