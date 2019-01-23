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Összes sorozat

  • Puha végű etetőkanál
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  • Puha végű etetőkanál
  • Puha végű etetőkanál
  • Puha végű etetőkanál
  • Puha végű etetőkanál
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  • Puha végű etetőkanál
  • Puha végű etetőkanál
  • Puha végű etetőkanál

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent Etetőkanál&lt;br>

SCF710/00

4.9
| (7) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Puha végű etetőkanál
Philips Avent SCF710/00 etetőkanalak a baba különböző fejlődési szintjeihez
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

anyukák által világszerte ajánlott márka1

Avent etetőkészlet

Puha végű etetőkanál

0% BPA

Mosogatógépben is mosogatható

Hosszú nyél

Hosszú nyél

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

7

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
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1

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek kanalak

A vidám szín leköti a kicsi figyelmét, az ergonomikus forma pedig a szülőnek könnyebbség etetéskor. vastag nyél később persze a babának is jobb fogást biztosít. Puha kanálvég a baba ínyével nagyon kíméletes, nem félek, ha ráharap a kanálra.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF710/00 Avent Etetőkanál

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF710/00 Avent Etetőkanál

02/05/2018

Magyarország

Magyarország

Kiváló márka, kiváló termékek

Ezek a termékek nem csak mutatósak, hanem nagyon praktikusak is.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF710/00 Avent Etetőkanál

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF710/00 Avent Etetőkanál

28/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent”

Este un produs foarte bun pentru începerea diversificării...

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 8 139 felhasználója körében 2024-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A puha végű kialakítás az Egyesült Államokban nem elérhető