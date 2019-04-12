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  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
  • LÉPJE ÁT A HATÁRAIT

Gyártás megszűnt

ActionFitSportfülhallgató mikrofonnal

SHQ3405BL/00

3
| (2) Értékelések
LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
A Philips Actionfit NoLimits fülhallgató segít a koncentráció és a motiváció fenntartásában, amikor arra a legnagyobb szüksége van. Az állítható fülhorog és a könnyű, verejtékálló kialakítás révén élvezheti a nagyszerű hangzást nyújtó fülhallgatót az intenzív edzések során.
Összes előny megtekintése

Állítható fülhorgos sportfülhallgató

LÉPJE ÁT A HATÁRAIT

  • Beltéri használatra a legjobb

  • Verejték- és vízálló

  • fülhorog

3 fülbetétméret az optimális illeszkedés érdekében

3 fülbetétméret az optimális illeszkedés érdekében

3 pár, különböző méretű fülbetét tartozik hozzá, így képes a lehető legjobb illeszkedést biztosítani.

Szabadalmaztatott, állítható fülhorog a személyre szabott illeszkedés érdekében

Szabadalmaztatott, állítható fülhorog a személyre szabott illeszkedés érdekében

A szabadalmaztatott, állítható fülhorgoknak köszönhetően ez az ActionFit fülhallgató biztosítja azt az illeszkedést, amely biztonságos és egyúttal kényelmes is. Csak akassza a hallgatókat a fülére, és csúsztassa az állítható horgot lefelé vagy felfelé, hogy az illeszkedés tökéletes legyen. Most már minden adott ahhoz, hogy hozzákezdjen az edzéshez, vagy nekivágjon a terepnek – a fülhallgató a helyén fog maradni, bármi történjék is.

Kevlar® erősítésű kábel a kiemelkedő tartósság érdekében

Kevlar® erősítésű kábel a kiemelkedő tartósság érdekében

Ez az ActionFit fülhallgató tartós és erős kialakítású. A kevlár bevonatú kábel jól ellenáll a szakításnak és a törésnek, és extrém körülmények és edzések közben is megállja a helyét.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.0

5-ből

2

Értékelések

4
3
2

12/04/2019

Україна

Україна

Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!

Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

27/09/2016

Lietuva

Lietuva

Išmečiau po pirmo naudojimo

Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.