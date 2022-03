Szabadalmaztatott, állítható fülhorog a személyre szabott illeszkedés érdekében

A szabadalmaztatott, állítható fülhorgoknak köszönhetően ez az ActionFit fülhallgató biztosítja azt az illeszkedést, amely biztonságos és egyúttal kényelmes is. Csak akassza a hallgatókat a fülére, és csúsztassa az állítható horgot lefelé vagy felfelé, hogy az illeszkedés tökéletes legyen. Most már minden adott ahhoz, hogy hozzákezdjen az edzéshez, vagy nekivágjon a terepnek – a fülhallgató a helyén fog maradni, bármi történjék is.