2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHQ3405BL/00
Beltéri használatra a legjobb
Verejték- és vízálló
fülhorog
3 pár, különböző méretű fülbetét tartozik hozzá, így képes a lehető legjobb illeszkedést biztosítani.
A szabadalmaztatott, állítható fülhorgoknak köszönhetően ez az ActionFit fülhallgató biztosítja azt az illeszkedést, amely biztonságos és egyúttal kényelmes is. Csak akassza a hallgatókat a fülére, és csúsztassa az állítható horgot lefelé vagy felfelé, hogy az illeszkedés tökéletes legyen. Most már minden adott ahhoz, hogy hozzákezdjen az edzéshez, vagy nekivágjon a terepnek – a fülhallgató a helyén fog maradni, bármi történjék is.
Ez az ActionFit fülhallgató tartós és erős kialakítású. A kevlár bevonatú kábel jól ellenáll a szakításnak és a törésnek, és extrém körülmények és edzések közben is megállja a helyét.
3.0
5-ből
2
Értékelések
Smereka
12/04/2019
Україна
Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!
Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Marius33
27/09/2016
Lietuva
Išmečiau po pirmo naudojimo
Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu