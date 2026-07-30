2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAH6506BK/00
Aktív zajkioltás
Karcsú és könnyű
Többpontos párosítás
Szeretnéd csökkenteni a zajt, amikor úton vagy? A vezeték nélküli, fülre illeszkedő hallgató fülpárnáiban található belső mikrofonok kiszűrik a nem kívánt zajokat – például motorzajt –, így szabadon hallgathatod kedvenc zenéidet.
Az ovális hallgatók és a vékony keret különleges stílust sugároznak. A fület körülölelő kivitel olyan szigetelést hoz létre, amely passzívan kiszűri a külső zajt. A 32 mm-es meghajtók mély basszust és tiszta, részletgazdag hangzást biztosítanak.
Tedd hatékonyabbá a munkavégzést. A vezeték nélküli fejhallgatót egyszerre két Bluetooth-eszközhöz csatlakoztathatod, és szükség szerint válthatsz közöttük. Például a laptopodról hallgathatod a zenét, és a telefonodról fogadhatod a hívásokat.
Értékelések
Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.