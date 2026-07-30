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  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.
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  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.
  • Minden pillanatban. Minden nap.

Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli fejhallgató

TAH6506BK/00

Minden pillanatban. Minden nap.
Ez a meglepően vékony, vezeték nélküli fejhallgató a fókuszálásról szól. Bárhol is hallgatsz zenét, az aktív zajszűrés lehetővé teszi, hogy elmerülj kedvenc dallamaidban. A párhuzamos feladatvégzés is egyszerű – egyszerre két eszközzel is párosítható.
Összes előny megtekintése

Minden pillanatban. Minden nap.

  • Aktív zajkioltás

  • Karcsú és könnyű

  • Többpontos párosítás

A zenére koncentrálva. Aktív zajszűrés

A zenére koncentrálva. Aktív zajszűrés

Szeretnéd csökkenteni a zajt, amikor úton vagy? A vezeték nélküli, fülre illeszkedő hallgató fülpárnáiban található belső mikrofonok kiszűrik a nem kívánt zajokat – például motorzajt –, így szabadon hallgathatod kedvenc zenéidet.

Karcsú, fülre illeszkedő kialakítás. Egyedi megjelenés

Az ovális hallgatók és a vékony keret különleges stílust sugároznak. A fület körülölelő kivitel olyan szigetelést hoz létre, amely passzívan kiszűri a külső zajt. A 32 mm-es meghajtók mély basszust és tiszta, részletgazdag hangzást biztosítanak.

Többpontos Bluetooth-csatlakoztatás. Dolgozz hatékonyabban

Többpontos Bluetooth-csatlakoztatás. Dolgozz hatékonyabban

Tedd hatékonyabbá a munkavégzést. A vezeték nélküli fejhallgatót egyszerre két Bluetooth-eszközhöz csatlakoztathatod, és szükség szerint válthatsz közöttük. Például a laptopodról hallgathatod a zenét, és a telefonodról fogadhatod a hívásokat.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.