2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAR1506/00
FM/MW
Analóg hangolás
Elemes működtetés
Ez a hordozható analóg FM/MW rádió könnyen hangolható útközben is. Egyszerűen forgassa el az oldalára szerelt hangológombot az állomásjelző mozgatásához a skálán. A nagy, hagyományos stílusú hangolási ablak könnyen láthatóvá teszi a kívánt frekvencia elérését.
Ez a kis rádió egy kézzel is könnyen kezelhető. A hangerő, és a be- vagy kikapcsolás is egy kényelmesen elhelyezett forgatógombbal szabályozható. A fejhallgató-csatlakozó lehetővé teszi a privát zenehallgatást, az oldalra szerelt kapcsoló pedig az FM vagy MW hullámsáv kiválasztását.
Csak csúsztassa a rádiót a zsebébe, és magával viheti a híreket, bárhová is megy. Vagy akár a meccset, amelyet nem akar kihagyni. Vagy kedvenc talkshow-ját. A rádiót 2 db AAA elem működteti, a teleszkóp-antenna pedig mindig a lehető legjobb vételt biztosítja.
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