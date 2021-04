Egyszerű vezérlés. Forgatógomb a hangerőhöz és a be- vagy kikapcsoláshoz

Ez a kis rádió egy kézzel is könnyen kezelhető. A hangerő, és a be- vagy kikapcsolás is egy kényelmesen elhelyezett forgatógombbal szabályozható. A fejhallgató-csatlakozó lehetővé teszi a privát zenehallgatást, az oldalra szerelt kapcsoló pedig az FM vagy MW hullámsáv kiválasztását.