Forma és funkció tökéletes harmóniája

A hangszóró mindenhol jól mutat. A domború gombokkal vezérelhető a zenelejátszás, a Bluetooth és egyéb funkciók. A beépített mikrofonnal kéz nélkül is lehet telefonálni, az erre kialakított lyukon pedig hordszíj fűzhető át.