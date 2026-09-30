2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAS5505/00
Lazítson stílusosan
Lazíts a bármely belső térbe jól illeszkedő Bluetooth hangszóró mellett. Élvezd a 12 órányi lejátszási időt és a gazdag hangzást meleg basszusokkal. A gyapjúval kevert hangszórószövet finom tapintású, a beépített mikrofon pedig lehetővé teszi kihangosított hívások fogadását.
Bluetooth®
20 W kimeneti teljesítmény
12 órányi lejátszási idő
A hangszóró mindenhol jól mutat. A domború gombokkal vezérelhető a zenelejátszás, a Bluetooth és egyéb funkciók. A beépített mikrofonnal kéz nélkül is lehet telefonálni, az erre kialakított lyukon pedig hordszíj fűzhető át.
Munkából vacsorapartira könnyedén. Egyetlen töltés 12 óra zenelejátszást biztosít, a vezeték nélküli hatótávolság pedig 20 m. A hangszóró feltöltése 3,5 órába telik a tartozék USB-C kábellel.
A hangszórót a felső kategóriás gyártó, a Kvadrat által készített prémium hangszórószövet borítja. Ez a gyönyörű gyapjúkeverék akusztikailag átlátszó, így minden hang szabadon áramolhat a hangszóróból a helyiségbe.
Díjak
Értékelések
Az IPX7 minősítés azt jelenti, hogy a hangszóró meghajtója az 1 m mély vízbe történő merítést akár 30 percig is kibírja. A hangszórószövet nem vízálló, de egy-két csepp víz nem árt neki.