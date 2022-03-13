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  • A te életed, a te mozdulataid, a te zenéd
  • A te életed, a te mozdulataid, a te zenéd
  • A te életed, a te mozdulataid, a te zenéd
  • A te életed, a te mozdulataid, a te zenéd
  • A te életed, a te mozdulataid, a te zenéd
  • A te életed, a te mozdulataid, a te zenéd
  • A te életed, a te mozdulataid, a te zenéd
  • A te életed, a te mozdulataid, a te zenéd
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  • A te életed, a te mozdulataid, a te zenéd
  • A te életed, a te mozdulataid, a te zenéd
  • A te életed, a te mozdulataid, a te zenéd
  • A te életed, a te mozdulataid, a te zenéd
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Gyártás megszűnt

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

TAT5506BK/00

5
| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A te életed, a te mozdulataid, a te zenéd
A tetszetős, valódi vezeték nélküli fülhallgató zenehallgatáshoz és telefonhívásokhoz egyaránt kiváló. A Noise Canceling Pro kiszűri a háttérzajokat – tökéletes választás kültéri zenehallgatáshoz vagy ingázáshoz. Biztos, kényelmes illeszkedést nyújt, a fémes megjelenés pedig stílusossá teszi.
Összes előny megtekintése

A te életed, a te mozdulataid, a te zenéd

  • Noise Canceling Pro zajkioltás

  • Két mikrofon a tiszta hívásokért

  • Vezeték nélküli töltőtok

  • IPX5 védettség víz ellen

Keskeny kialakítás, Noise Canceling Pro funkcióval

Keskeny kialakítás, Noise Canceling Pro funkcióval

Ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató nemcsak jól nézn ki, hanem a koncentrálást is lehetővé teszi. A fejlett zajkioltás kiszűri a nem kívánt hangokat, az Awareness (Éber) üzemmód pedig lehetővé teszi, hogy halld a körülötted lévő világot. Kapcsold be a Voice Enhanced (Hangos) üzemmódot a Philips Headphones alkalmazásban, hogy a fülhallgató eltávolítása nélkül cseveghess egy melletted lévő személlyel.

Nagyszerű hangzás a 10 mm-es neodímium meghajtókból

Nagyszerű hangzás a 10 mm-es neodímium meghajtókból

Útközben. A vonaton. A parkban vagy az edzőteremben. Bárhol hallgatod is a zenét, a tökéletesen hangolt 10 mm-es meghajtók nagyszerű hangzást biztosítanak minden zeneszámhoz, lejátszási listához és sok minden máshoz. Ha kiveszel egy fülhallgatót, a zenelejátszás szünetel. Helyezd vissza a fülhallgatót, és a zene újra elindul.

Az egyik fülhallgatóval vagy mindkettővel tiszta hangzású hívásokat indíthatsz

Az egyik fülhallgatóval vagy mindkettővel tiszta hangzású hívásokat indíthatsz

Mivel két mikrofon továbbítja a hangod, tisztán fognak hallani – és megduplázhatod a beszélgetési idődet is, ha csak az egyik fülhallgatót használod, míg a másik töltődik. A mikrofonokat automatikusan az általad éppen használt fülhallgatóhoz rendeli hozzá a rendszer, és amikor az aktuális fülhallgatóban alacsonnyá válik az akkumulátor töltöttségi szintje, egyszerűen kicserélheted.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

13/03/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá sluchátka

Chtěl jsem si pořídit sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) a vybral jsem tato a myslím, že jsem neprohloupil. Hluk opravdu potlačí výborně. Při chůzi kolem frekventované silnice funguji skvěle, hudbu nic neruší. A naopak, když člověk chce slyšet okolí a nechce vyndavat sluchátka z uší, stačí aktivovat propustnost. Super věc. Zvuk mají parádní. Čistý a výrazné basy. A v uších se ani nehnou. Výdrž baterie je dostačující. I se zapnutým ANC vydrží přehrávat hudbu hodně dlouho. Jediné čemu musím dát minus je kvalita provedení nabíjecího pouzdra. Ta by mohla být lepší. Ale aspoň se dá bezdrátově nabíjet. Za mě tyto sluchátka doporučuji každému kdo chce kvalitní zvuk a dobře fungující ANC.

Előnyök

Kvalitní zvuk, ANC, bezdrátové nabíjení pouzdra, dobrá výdrž baterie, odolnost proti potu a postříkání vodou

Hátrányok

Kvalita provedení nabíjecího pouzdra

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka

20/11/2024

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Dobra jakość dźwięku w niewygórowanej cenie

Słuchawki oferują bardzo dobrą jakość dźwięku w swoim przedziale cenowym. Są kompaktowe, a czas użytkowania na jednym ładowaniu jest dosyć długi. Sterowanie jest nieco utrudnione, ale do wypraktykowania.

Előnyök

Dobra jakość dźwięku, mocne basy, długi czas działania na jednym ładowaniu

Hátrányok

Dosyć utrudnione sterowanie funkcjonalnościami - trzeba się do tego przyzwyczaić

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

08/06/2023

Україна

Україна

Ellenőrzött vevő

Philips TAT5506BK класний саунд

В цілому дуже якісна гарнітура. Молодці Philips, постаралися, і все вийшло! Звук з приємними низькими частотами, досить подробний, чистий. Еквалайзером пристрою джерела звуку можна дотягнути на свій смак, навушники відгукуються на такі маніпуляції добре. Працюють швидко, починають давити шуми майже миттєво, шумодав (ANC) класний (тому дорогу з ним не переходьте - це небезпечно). Дуже висока універсальність: і музику приємно послухати (на найвищий гучності майже не падає якість, нічого не рипить), добре відтворює голосовий контент (це доречі важливо - затримка майже не помітна при перегляді відео і голос звучить добре одразу), добре працює як гарнітура. Майже нема, або дуже незначний фоновий шум. А от режим прозорості мені не дуже сподобався, він накидує у вуха всяке сміття, а те що треба чути - чути посередньо. Якість матеріалів відмінна, форма класна, але стокові амбюшури трохи тверді (їх думаю поміняти). З точки зору відкривання-витяганяя-складання користуватись пристроєм приємно, але якщо чесно, мені більше подобаються в цьому відношенні білі навушнички однієї фірми із міста Купертіно, КА. Візуально все дуже красиво, подряпини зі швидкістю світла не збирає. Драйвер великий, відповідно вони великуваті, але не критично, бо конструкція гарно пропрацьована - ергономіка і вигляд їх у вухах досить непоганий. На дотик дуже приємні матеріали, збірка відмінної якості. Гучність не захмарна, але як на мене, запас є, принаймні зі звуком потягу справляється легко. Не бояться вологи. Сіточки на амбюшурах нема, але бажано би їй там бути. Тепер по кодекам. Сюди чомусь за таку ціну не завезли анітрохи atpX, тобто формально вони не hi-res, це як-би мінус, але наприклад у порівнянні з Buds2 pro від AKG я суттєвої різниці в чистоті звуку не помітив (слухав Flac). Використовується кодек AAC. Застосунок. Нажаль він майже бескорисний, щоб ти там не налаштовував, коли він іде у фоновий режим, то всі налаштування злітають. Та і налаштуваннь майже нема. Хотілося би декілька видів режиму шумодаву і прозорості, хотілося би налаштуваннь тачпаду, хотілося би еквалайзер (а не чотири незмінюваних режими), коротше кажучи багато чого хотілося би - але цього нема. І віджету для швидких налаштуваннь на робочий стіл операційної системи - теж нема (хтоб сумнівався). Режим адаптивного шумодаву через затосунк включається повільно. Пристрій у мене новенький, тому по автономності взагалі нема проблем - так, ніби це провідна гарнітура. Трохи про покупку... Знижку 10%, яку дає philips.ua нема де застосувати, офіційні перепродавці про неї не в курсі, через це брав у неофіційного, бо не люблю коли дурять. Ще дуже бісить, що ну от не знайшов я оглядів на youtube, як так можна хлопці)) Якщо зареєструвати пристрій на сайті думаєте подовшать гарантію? - звичайно Ні, ви про що...? А ще є "вишенька на торті" - це назва моделі TAT5506, ні це звичайно краще ніж airpods...але. За-га-лом - штука класна, заслуговує на увагу (і повагу виробнику), виготовлено в Гонконгу, інструкція українькою мовою. На смартіку від samsung прцює добре. Продукцію китайських всім відомих брендів к придбанню не розглядав, але в магазині порівнював з флагманами китайців даний девайс, і по критерію якості звуку більше сподобались Philips. Дуже гарний баланс ціни та якості.

Előnyök

Якісний звук, драйвери 10 мм, ANC, мікрофони добре працюють, 16 Ом, матеріали виготовлення, дизайн, не випадають з вух, захист від вологи, Гонконг, AAC

Hátrányok

Нема atpX кодеку, застосунок для Android дуже слабкий, нема віджету керування, гучність придушена трохи, твердуваті амбюшури, механізм кришки не фіксуєттся у відкритому положенні, режим прозорості простенький, дурять зі знижками

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT5506BK Справжні бездротові навушники

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT5506BK Справжні бездротові навушники

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.