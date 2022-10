Philips Headphones alkalmazás. Egyedi hangszabályozás és egyebek

A Philips Headphones alkalmazás rád bízza az éppen hallgatott zene vezérlését. Állítsd be a szinteket saját magad, vagy válassz az előre beállított hangzások közül. Az alkalmazásban előre beállított zajszűrő üzemmódok közül is választhatsz, vagy beállíthatod a Voice Enhanced (Hangos) üzemmódot is.