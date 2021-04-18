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  • Vezeték nélküli szabadság
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Gyártás megszűnt

3000 seriesVezeték nélküli fülhallgató mikrofonnal

TAUN102BK/00

4.7
| (18) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Vezeték nélküli szabadság
A kompakt Upbeat in-ear Bluetooth-fejhallgatók erőteljes hangzást nyújtanak, akár 7 órányi vezeték nélküli zeneélvezettel. Hordozható megoldás a kényelmes használatért.
Összes előny megtekintése

Erőteljes hangzás.

Vezeték nélküli szabadság

  • 6 mm-es meghajtók/hátul zárt

  • In-ear (fülbe helyezhető)

  • 7 órányi lejátszási idő

Kényelem és passzív zajszűrés

Gyorstöltési technológia

A gyorstöltési technológia megnövelt töltőáramot ad ki, ha az akkumulátor lemerülőben van. Mindössze 15 perc töltési idő 90 percnyi lejátszást biztosít.

A mágneses, recézett fülhallgatók egyszerűen és könnyen tárolhatók

Az in-ear fülhallgatón mágneses, recézett hallgatók vannak, amelyek egyszerűen és könnyen tárolhatók. A hallgatók a hátukba épített mágnesek segítségével összetapaszthatók – nincs gubanc. Egyszerűen pattintsd össze egymásnak háttal a hallgatókat, fogd össze a lapos, nem gubancolódó zsinórral és tedd a táskádba, onnan bármikor könnyen kiveheted.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

18

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
1

18/04/2021

România

România

Excelent

Foarte bune! Nu sunt scumpe si calitatea sunetului este foarte buna!

Előnyök

sunet bun, bas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon

26/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Jako dobar zvuk

Koristim ove slušalice već nekih 6 mjeseci svakodnevno za razgovor i slušanje glazbe, jako sam zadovoljan kvalitetom zvuka, sve u svemu moja topla preporuka.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom

01/09/2022

България

България

Ellenőrzött vevő

Много добър продукт

Много удобни, издръжлива батерия. Относително бързо се зареждат. Чудесно съотношение цена - качество.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.