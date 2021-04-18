2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
6 mm-es meghajtók/hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
7 órányi lejátszási idő
A gyorstöltési technológia megnövelt töltőáramot ad ki, ha az akkumulátor lemerülőben van. Mindössze 15 perc töltési idő 90 percnyi lejátszást biztosít.
Az in-ear fülhallgatón mágneses, recézett hallgatók vannak, amelyek egyszerűen és könnyen tárolhatók. A hallgatók a hátukba épített mágnesek segítségével összetapaszthatók – nincs gubanc. Egyszerűen pattintsd össze egymásnak háttal a hallgatókat, fogd össze a lapos, nem gubancolódó zsinórral és tedd a táskádba, onnan bármikor könnyen kiveheted.
4.7
5-ből
18
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Adi.G.
18/04/2021
România
Excelent
Foarte bune! Nu sunt scumpe si calitatea sunetului este foarte buna!
Előnyök
sunet bun, bas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon
tope
26/03/2020
Hrvatska
Jako dobar zvuk
Koristim ove slušalice već nekih 6 mjeseci svakodnevno za razgovor i slušanje glazbe, jako sam zadovoljan kvalitetom zvuka, sve u svemu moja topla preporuka.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom
Сериозна
01/09/2022
България
Ellenőrzött vevő
Много добър продукт
Много удобни, издръжлива батерия. Относително бързо се зареждат. Чудесно съотношение цена - качество.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон