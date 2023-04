Takarítás a nehezen elérhető területeken is

Alacsony, mindössze 97 mm-es magasságának köszönhetően a robot a nehezen elérhető területeken, például a kanapé, az ágy és egyéb bútorok alatt is kitakarít. A még alaposabb tisztítás érdekében a robot oldalkeféje végigsöpör a szélek mentén, hogy a szennyeződéseket a szívónyíláshoz terelje. A robot manuális segítség nélkül képes közlekedni az Ön otthonában. Problémamentesen áthalad az akár 20 mm-es akadályokon, például átmegy a küszöbön és felmegy a szőnyegekre is. A robot alján ráadásul hat leesésgátló érzékelő is található, amelyek megakadályozzák, hogy a robot leessen egy magasabban lévő felületről vagy a lépcsőről.