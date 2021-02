Philips termékjótállás

Ha a vásárolt termékekkel kapcsolatban - bármilyen panasza van - kérjük, szíveskedjék elsősorban ahhoz a kereskedelmi egységhez fordulni, ahol azt vásárolta, vagy jelezheti problémáját közvetlenül szerződött partnerszervizeink valamelyikénél is. A Philips cég kereskedelmi szakemberei a magyar jogszabályoknak megfelelően és a vásárlók érdekeit messzemenően figyelembe véve, azonnal intézkednek panaszának orvoslásáról.

A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel, illetve az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (például a fogyasztó nevével és címével, a termék egyedi azonosítására alkalmas adatokkal ellátott az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlával, vagy nyugtával) érvényesítheti, ezért azokat őrizze meg.

Elveszett jótállási jegyet csak abban az esetben tudunk pótolni, ha a fogyasztó az adásvételi szerződés megkötését és annak dátumát, az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal igazolja. Az eladótól követelje meg a vásárlás napjának és a vásárolt termék adatainak, megnevezésének pontos feltüntetését az eladó részére előírt rovatokban. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok:

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159-167. és 6:171-6:174. §-aiban, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg, melyek a jogszabályban foglalt kötelező jótállási időn felüli időtartamban a fentiekben foglalt megkötésekkel alkalmazandók:

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igénye teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az előző bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A fogyasztó kinél és mikor jelentheti be jótállási igényét: A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A fogyasztó a jótállási idő alatt a jótállási igényét a forgalmazónál (ide értve azt a kereskedelmi egységet is, ahol a terméket megvásárolta), illetve bizonyos termékkategóriák esetén a meghatalmazott javítószolgálatnál is érvényesítheti (aktuális információért forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz). Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékeket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyhez csatoltan köteles feltüntetni: a javítási igény bejelentésének időpontját; a javításra átvétel időpontját, a hiba okát; a javítás módját; a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, a fogyasztási cikk kijavítással érintett részének megnevezését. Kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen fel kell tüntetni a kicserélés tényét és időpontját is.

Amennyiben nem rendelkezik jótállási jeggyel az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal a jótállási igény érvényesítésével egyidejűleg kérheti annak pótlását.

Eljárás jótállási igény esetén: A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A kötelezett, vagy megbízottja a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) a fogyasztó és forgalmazó közötti szerződés keretében eladott termék megnevezését, vételárát,

c) a szerződés forgalmazó általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) a jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát, kivéve, ha a kötelezett, vagy megbízottja a fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület („békéltető testület”) eljárását is kezdeményezheti.

A kijavításra vagy - ha a kötelezett, vagy megbízottja a fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni – a jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

a) a fogyasztó nevét és címét,

b) a termék azonosításához szükséges adatokat,

c) a termék átvételének időpontját, továbbá

d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított terméket átveheti.

Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – legkésőbb öt munkanapon belül igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti, valamint az illetékes Járásbírósághoz fordulhat.