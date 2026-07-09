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Philips támogatás

A hajegyenesítés károsítja a hajamat?

Ha a Philips hajegyenesítőt megfelelően használja, a haja nem károsodik. Ha azonban rendszeresen egyenesíti a haját, extra gondoskodásra lesz szüksége.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: BHS515/00 , BHB968/00 , BHB886/00 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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