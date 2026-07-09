A hajegyenesítés károsítja a hajamat?

Ha a Philips hajegyenesítőt megfelelően használja, a haja nem károsodik. Ha azonban rendszeresen egyenesíti a haját, extra gondoskodásra lesz szüksége.
Ha nem érte el a kívánt hatást haja egy szakaszának az első alkalommal történő egyenesítésekor, a folyamat megismétlése előtt várjon 20 másodpercet.
Javasoljuk továbbá, hogy hagyja a haját legalább egy teljes napon és éjszakán át pihenni, hogy regenerálódhasson.
Ha a hajegyenesítőt rendszeresen használja, a hajának extra gondoskodásra lesz szüksége, például hajmosás után használjon hővédő szérumot.
A hajegyenesítő rendszeres használata is biztonságos. Minél gyakrabban használja azonban, annál jobban kell gondoskodnia a hajáról. Használjon olyan hajápoló termékeket, amelyek kondicionálják és hidratálják a haját.
Haja egyenesítése előtt használjon hővédő permetet vagy szérumot a hő okozta károsodások elkerülése érdekében.
A hajegyenesítő megfelelő karbantartása is igen fontos a haj károsodásának elkerülése érdekében. Tartsa mindig tisztán a lapokat. A haján használt hajformázó termékek a lapokra kerülhetnek, ami a haj töredezését okozhatja, vagy húzhatja a hajtincseket.
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