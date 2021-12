Ha azt észleli, hogy a Calc/Clean jelzőfény lassan villogni kezd, vagy a készülék kijelzőjén megjelenik a vízkőmentesítésre vonatkozó üzenet, az azt jelzi, hogy eljött a Philips eszpresszógép vízkőmentesítésének ideje. Az optimális kávéhőmérséklet és íz elérése érdekében fontos rendszeresen vízkőmentesíteni az eszpresszógépet. Kövesse a lépéseket, vagy nézze meg a videókat arról, hogyan teheti ezt meg otthon.Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Philips eszpresszógép vízkőmentesítésére kizárólag Philips vízkőmentesítő folyadékot (CA6700 vízkőmentesítő oldat) szabad használnia.Fontos továbbá, hogy ne szakítsa meg a vízkőmentesítési folyamatot, ha az elindult. Ne feledje, hogy ez a folyamat bizonyos esetekben akár 30 percet is igénybe vehet.Az eszpresszógép vízkőmentesítésére vonatkozó utasítások az egyes készüléktípusok esetében eltérőek lehetnek. Az adott készülékhez tartozó pontos utasításokat illetően tájékozódhat a felhasználói kézikönyvből vagy a [Coffee Care] oldalon található videókból.

A Philips 1200/2200/3200-as sorozat vízkőmentesítése

Vízkőmentesítési eljárás:

1. Ürítse ki a cseppfelfogó tálcát, majd helyezze vissza

2. Ha van, vegye le a klasszikus tejhabosítót vagy LatteGo rendszert a gépről

3. Ha a gépen van AquaClean szűrő, vegye ki a víztartályból

4. Ürítse ki a víztartályt, és öntse bele a teljes flakon Philips vízkőmentesítő folyadékot. Adjon vizet a vízkőmentesítő folyadékhoz a víztartály Calc / Clean jelzéséig, majd tegye vissza a helyére.

5. Helyezzen egy nagy (1,5 l-es) edényt a kávé és a víz kifolyócsöve alá

6. Kapcsolja BE a készüléket

7. Tartsa lenyomva a Calc / Clean ikont 3 másodpercig, majd a START/STOP gomb megnyomásával indítsa el a vízkőmentesítést

8. A vízkőmentesítés során a Calc / Clean jelzőfény villogva jelzi, hogy vízkőmentesítés van folyamatban

9. A készülék elkezd kis mennyiségű vizet kibocsátani a kávé és a forró víz kifolyócsövén keresztül 10. Hagyja, hogy a készülék mindaddig adagolja a vízkőmentesítő folyadékot, amíg a víztartály ki nem ürül. Az üres víztartályt jelző fény ikonja világít

11. Vegye el a tálat

12. Távolítsa el a víztartályt, és öblítse ki tiszta vízzel

13. Töltse fel a víztartályt friss, tiszta vízzel a Calc / Clean jelzésig, majd helyezze vissza a gépbe

14. Helyezze vissza a kiürített tálat a kávé és víz kifolyócsöve alá, és folytassa az öblítést a következők szerint.



Öblítési folyamat:

1. Az öblítési ciklus indításához nyomja meg a START/STOP gombot. A folyamat kb. 3 percet vesz igénybe

2. A folyamat közben a vezérlőpanelen időnként be- és kikapcsolnak a jelzőfények, jelezve, hogy öblítési ciklus van folyamatban

3. Ha a gép már nem bocsát ki több vizet, a vízkőmentesítés befejeződött

4. A gép automatikusan felmelegszik

5. Ha az ital ikonok jelzőfényei folyamatosan világítanak, a gép ismét használatra kész állapotban van

6. Az AquaClean jelzőfénye egy ideig villog, így jelezve, hogy új AquaClean vízszűrőt kell behelyeznie

7. Helyezzen be egy új AquaClean szűrőt a víztartályba, és aktiválja.