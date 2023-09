Két fordulatszám-beállítási lehetőség áll rendelkezésre. A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával vagy a sebességbeállító csúszka felfelé csúsztatásával választhatja ki az alacsony vagy a magas fokozatot.



Ha egyszer nyomja meg a be- /kikapcsoló gombot, a Philips epilátor magas fordulatszámon indul el (II-es beállítás). Ha újra megnyomja a be-/kikapcsoló gombot, a fordulatszám-beállítás alacsony fordulatszámra vált (I-es beállítás). Ha harmadszor is megnyomja a be- /kikapcsoló gombot, az epilátor kikapcsol.



Megjegyzés: Az Essential epilátor 2 sebességbeállítással rendelkezik. A borotvafej használata esetén csak 1 sebességbeállítás érhető el. Ez a beállítás a legideálisabb borotválkozáshoz.