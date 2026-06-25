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El kell távolítanom a gumidugót a Philips Airfryer sütőedényből?

Nem, nem kell eltávolítania, mert segít helyén tartani a Philips Airfryer kosarát. Ha elveszett, rendelje meg a Philips online áruházán keresztül, vagy forduljon a helyi szervizközponthoz.

El kell távolítanom a gumidugót a Philips Airfryer sütőedényből?

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: NA331/00 , NA342/00 , NA332/00 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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