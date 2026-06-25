Philips támogatás El kell távolítanom a gumidugót a Philips Airfryer sütőedényből?

Nem, nem kell eltávolítania, mert segít helyén tartani a Philips Airfryer kosarát. Ha elveszett, rendelje meg a Philips online áruházán keresztül, vagy forduljon a helyi szervizközponthoz.

Hogyan kell behelyezni a gumidugót abban az esetben, ha kiesett: Helyezze be a gumidugót felülről a sütőedénybe úgy, hogy a csúcsa a nyílásba kerüljön. Egyik kezével húzza a gumidugó csúcsát a sütőedény hátoldala felől, miközben a másik kezével felülről nyomja, amíg a kúp alakú dugócsúcs teljesen be nem illeszkedik a lyukba. Tekintse meg az alábbi videót is: Tekintse meg az alábbi videót is: