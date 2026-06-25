2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: NA331/00 , NA342/00 , NA332/00 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
El kell távolítanom a gumidugót a Philips Airfryer sütőedényből?
Hogyan használhatok előbeállításokat a Philips Airfryer készüléken?
Hogyan távolíthatom el a Philips Airfryer kosarát a sütőedényből?
Milyen típusú ételeket készíthetek a Philips Airfryer készülékben?
Hol található a Philips Airfryer készülék típus-/sorozatszáma?
Nem találja, amit keres?
Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét