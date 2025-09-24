Keresőkifejezés

    white-vision-ultra

    WhiteVision ultra

    Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés

    A termék forgalmazása megszűnt
    A legújabb stílusos fehér fények az autójához

    Philips WhiteVision ultra

    A Philips WhiteVision ultra H7 korszerű bevonatformulájával lenyűgöző 4200 kelvines fényt biztosít. Ezek a legfehérebb, közúti használatra engedélyezett halogénlámpák a portfóliónkban, és tökéletes választást jelentenek, ha vagány, stílusos megjelenésre vágyik.

    Rendkívül stílusos megjelenést

    Akár 4200 kelvin erőteljes fehér fény

    A Philips WhiteVision ultra fényszóróizzók akár 4200 kelvin* éles fehér fényükkel forradalmasítják az autó megjelenését. Ezek a fényszórók lenyűgöző megjelenést biztosítanak a fényszóró reflektorának páratlanul fehér fényükkel.

    Jobb látási viszonyok, hogy tisztán lásson

    Akár 60%-kal jobb látási viszonyok

    Az éles fénysugár lehetővé teszi, hogy a járművezetők ne csak jobban lássák a többi közlekedőt, hanem ők maguk is tisztábban láthatóak legyenek. Ez növeli a biztonságot, és több időt hagy arra, hogy reagáljanak az előttük lévő potenciális veszélyekre.

    ECE minősítésű

    Közúti használatra 100%-ig engedélyezett

    Izzók rendelkeznek hivatalos tanúsítvánnyal a ragyogó fehér közúti világításhoz. A járművezetők ragyogó megjelenést élvezhetnek egy utcai izzóval, amely megfelel a vonatkozó előírásoknak. Nagyszerű láthatóságot biztosít anélkül, hogy a biztonságot veszélyeztetné az elöl haladó autó elvakításával.

    A legfehérebb izzóink stílusos megjelenést és jó teljesítményt nyújtanak útközben

    A jobb minőségű és fényesebb fényforrások nagyobb teljesítményt biztosítanak az utakon. Optimalizált, magas toleranciájú izzószál-kialakításukkal, a nagy gáznyomással, a nagy pontosságú bevonattal és a kiváló minőségű UV-kvarcüveggel a Philips WhiteVision ultra fényszórók új szintet jelentenek a közlekedésben használható fehér fényforrások terén. Stílusos megjelenést és remek látási viszonyokat biztosítanak, így hozzájárulnak a nyugodtabb, élvezetesebb vezetési élményhez.

    Ne kössön kompromisszumot a biztonság terén, cserélje párosával

    Egyszerűen hatékonyabb mindkét fényszórót együtt lecserélni, mint csak a meghibásodottat. Az új, modern izzók több fényt bocsátanak ki, és nagyobb teljesítményre képesek, így biztonságosabb vezetési élményt nyújtanak. A párban való cserének összességében számos előnye van: kevesebb fáradozás, költségmegtakarítás, kisebb esély a fényszórók meghibásodására, ragyogóbb és egyenletesebb világítás, de mindenekelőtt a biztonság.

    A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek

    A Philips fejlett technológiákra épülő világítási megoldásai már több mint 100 éve nagy népszerűségnek örvendenek a járműiparban. A Philips eredetiberendezés-gyártói minőségű termékeinek tervezése és fejlesztése szigorú minőség-ellenőrzés mellett és a vonatkozó ISO-szabványok betartásával zajlik, így a folyamatosan magas gyártási minőség garantált. A WhiteVision ultra termékek kompatibilisek a nagyobb autómárkák, például az Audi, a BMW, a Ford, a GM, a Toyota és a Volkswagen gépkocsimodelljeivel. A termékválasztási útmutatóban további információkat talál.

    WhiteVision ultra
    WhiteVision ultra

