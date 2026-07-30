2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
190BL1CS/00
B-sorozatú
19"-es (48,3 cm-es)
16:10 formátumú
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
A Compact Ergo Base egy „emberközeli” Philips monitortalp, amely billenthető, elfordítható, és a magassága is állítható, így minden felhasználó a számára legkényelmesebb és legpraktikusabb módon helyezheti el a monitort.
A képernyő elfordítás és billentés a talpba épített mechanizmus, amely lehetővé teszi a monitor elfordítását és előre-hátra billentését.
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