2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Full HD Ultra Slim LED TV
A Digital Crystal Clear rendszerű Philips 4000 sorozatú készülék, stílusos kivitelének köszönhetően értékes darab lesz az otthonában. A HEVC képminőség és a tiszta hangzás örömteli szórakozást biztosít.
55 cm-es (22"-es)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Fényes. Csúcstechnológiájú. Kifinomult. A Philips Ultra Slim megjelenési formája. Tekintve, hogy ez a rendkívüli karcsúság mennyi kifinomultságot ad a berendezési stílusnak, nem meglepő, hogy sok ember érdeklődését felkelti.
Sötétek, titokzatosak és hihetetlenül erősek. A Philips fekete sarokállványok egy következő szintre emelik a TV-jét. Tartós szerkezet ultravékony kialakításban, mely pedánsan hangsúlyozza új TV-je eleganciáját és stílusát. A stabil állása elgondolkoztatja az embert: egy ilyen kicsi eszköz hogyan bír el ekkora súlyt?
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc showműsoraiban, filmjeiben vagy a hírműsorokban, vagy csak áthívja barátait egy estére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
4.2
5-ből
9
Értékelések
89%
ajánlja ezt a terméket
vencl
26/01/2018
Česká republika
S tímto televizorem jsem spokojen.
Uvedený typ televizoru odpovídá požadavkům, které jsem měl před nákupem. t.j. velikost (umístěn v malé místnosti), možnost zavěšení na zeď, teletext - titulky. dále oceňuji velice podrobný návod, díky kterému jsem odstranil počáteční problémy s titulky.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
gesor
06/01/2018
Česká republika
Jako druhá TV do bytu vynikající.
Výborný výkon, kvalitní příjem, zobrazení. Jednoduchá obsluha.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
kodlík
06/06/2017
Česká republika
Ellenőrzött vevő
výborný přístroj
vřele doporučuji tento přístroj,za málo peněz hodně muziky
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.