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Összes sorozat

  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző

Gyártás megszűnt

BrillianceIPS LCD monitor, LED háttérvilágítás

231P4QPYKEB/00

Fenntartható ökodizájn kijelző
A Philips webkamerás IPS LED monitora lehetővé teszi a másokkal való együttműködést és kommunikációt, így Ön időt és pénzt takaríthat meg.
Összes előny megtekintése

idő- és pénzmegtakarítás a webkamerával

Fenntartható ökodizájn kijelző

  • P-sorozatú

  • 23"-es (58,4 cm)

  • Full HD kijelző

A PowerSensor akár 80%-kal csökkenti az energiaköltségeket

A PowerSensor akár 80%-kal csökkenti az energiaköltségeket

A PowerSensor egy beépített „személyérzékelő”, amely ártalmatlan infravörös sugarak kibocsátásával és fogadásával határozza meg, hogy a felhasználó a monitor előtt tartózkodik-e. A technológia automatikusan csökkenti a monitor fényerejét, ha a felhasználó eltávolodik az asztalától, így az energiaköltségek akár 80%-kal csökkenthetők, a monitor élettartama pedig jelentősen növelhető

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

Az IPS-képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti – akár 90 fokban elforgatott módban is! A normál TN panelekkel ellentétben az IPS-képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

Webkamera a csatlakozáshoz és együttműködéshez

A beépített webkamera és mikrofon segítségével láthatja munkatársait és ügyfeleit, és kommunikálhat velük. Ez az egyszerű megoldás lehetővé teszi az együttműködést és megosztást, így értékes időt takaríthat meg, az utazás költségeiről nem is beszélve.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.