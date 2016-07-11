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Gyártás megszűnt

LCD monitor SmartImage Lite-tal

234E5QHAW/00

5

| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Élénk képek az AH-IPS kijelzővel,

Ez az ultrakeskeny kerettel ellátott, AH-IPS kijelzővel rendelkező, vonzó Philips képernyő rendkívüli, élénk színekben gazdag képet biztosít. A Mobile HD link segítségével akár okostelefonját is csatlakoztathatja.

Összes előny megtekintése

ultrakeskeny kerettel, MHL

Élénk képek az AH-IPS kijelzővel,

  • Ultrakeskeny keret

  • 23"-es (58,4 cm)

  • MHL

Az opcionális MHL kábel lehetővé teszi a HD video/audio lejátszást

Beépített sztereó hangszórók multimédiához

Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

11/07/2016

România

România

Ellenőrzött vevő

Excelent!

Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

13/01/2016

România

România

Cel mai bun monitor pe care l-am avut !

Este, simplu, cel mai bun monitor pe care l-am gasit, foarte reusit, imaginea este coplesitoare, design de nota 10, felicitari Philips !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

18/09/2014

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

This product is great to use

Product is great to use , It has a lot of modern solutions

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Opcionális MHL tanúsítványú mobileszköz és MHL kábel szükséges (nem tartozék). A kompatibilitással kapcsolatban érdeklődjön az MHL eszköz értékesítőjénél.

  2. Az ErP készenlét/kikapcsolt állapotbani energiatakarékossága nem vonatkozik az MHL töltési funkcióra

  3. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.