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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
234E5QHAW/00
Élénk képek az AH-IPS kijelzővel,
Ez az ultrakeskeny kerettel ellátott, AH-IPS kijelzővel rendelkező, vonzó Philips képernyő rendkívüli, élénk színekben gazdag képet biztosít. A Mobile HD link segítségével akár okostelefonját is csatlakoztathatja.
Ultrakeskeny keret
23"-es (58,4 cm)
MHL
Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.
5.0
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Lucian796
11/07/2016
România
Ellenőrzött vevő
Excelent!
Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Andrei33
13/01/2016
România
Cel mai bun monitor pe care l-am avut !
Este, simplu, cel mai bun monitor pe care l-am gasit, foarte reusit, imaginea este coplesitoare, design de nota 10, felicitari Philips !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
miraoon
18/09/2014
Polska
Ellenőrzött vevő
This product is great to use
Product is great to use , It has a lot of modern solutions
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Opcionális MHL tanúsítványú mobileszköz és MHL kábel szükséges (nem tartozék). A kompatibilitással kapcsolatban érdeklődjön az MHL eszköz értékesítőjénél.
Az ErP készenlét/kikapcsolt állapotbani energiatakarékossága nem vonatkozik az MHL töltési funkcióra
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.