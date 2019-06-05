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Összes sorozat

  • Nagy teljesítményű IPS kijelző
  • Nagy teljesítményű IPS kijelző
  • Nagy teljesítményű IPS kijelző
  • Nagy teljesítményű IPS kijelző

Gyártás megszűnt

IPS LCD monitor, LED háttérvilágítás

237E4QSD/00

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Nagy teljesítményű IPS kijelző
Élvezze a ragyogó LED-es képeket ezen a széles betekintési szögű IPS-képernyőn. Elegáns, keskeny formájával és a SmartImage Lite technológiával kitűnő választás!
Összes előny megtekintése

a ragyogó és élénk színekért

Nagy teljesítményű IPS kijelző

  • E sorozat

  • 23"-es (58,4 cm)

  • Full HD kijelző

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

SmartImage Lite a legjobb LCD nézési élményhez

A SmartImage Lite egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, mely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat. Az Ön által kiválasztott forgatókönyv alapján a SmartImage Lite a tökéletes megjelenítés érdekében dinamikusan állítja a képek és videók kontrasztját, a színek telítettségét és az élességet ­- mindezt azonnal, egyetlen gombnyomásra.

Egyszerű kijelzőteljesítmény-beállítás a SmartControl Lite technológiával

A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

05/06/2019

България

България

Отличен монитор

Добра матрица и контраст, отличен цвят. Бърза матрица и с отличен ъгъл на виждане.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.