2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
E sorozat
23"-es (58,4 cm)
Full HD kijelző
Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.
A SmartImage Lite egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, mely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat. Az Ön által kiválasztott forgatókönyv alapján a SmartImage Lite a tökéletes megjelenítés érdekében dinamikusan állítja a képek és videók kontrasztját, a színek telítettségét és az élességet - mindezt azonnal, egyetlen gombnyomásra.
A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
ceco7
05/06/2019
България
Отличен монитор
Добра матрица и контраст, отличен цвят. Бърза матрица и с отличен ъгъл на виждане.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка