2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
24PFS4022/12
Full HD Ultra Slim LED TV
A Philips 4000-es TV-készülék a szórakozás jegyében született, kis képernyője pedig jó képminőséget nyújt. Elég kicsi ahhoz, hogy gyorsan és gond nélkül át lehessen vinni egyik szobából a másikba, minimalista kialakítása révén pedig gyakorlatilag bármilyen térben megtalálja a helyét.
60 cm-es (24"-es)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.
Stílusos, kis méretű és könnyű. A kis méretű képernyőn akár a konyhában megnézheti kedvenc műsorait, vagy a garázsban dolgozva a legfrissebb híreket, vagy a kerti partin megtudhatja a legfrissebb sporteredményeket. Ennek a hordozható TV-nek az a dolga, hogy szórakoztasson!
3.9
5-ből
20
Értékelések
Charlieapa
26/09/2019
Magyarország
Jó ár , érték arány .
Monitorom meghibásodása miatt kerestem új megjelenítőt . Kedvenc helyemen épp akcióban volt ez a tv .Igaz hogy én csak monitort kerestem , de az eladó javaslatára ennél a készüléknél maradtam . Döntésem nem bántam meg ! Hibátlanul kiszolgálja a számítógépet és ha meguntam még tv-t is nézhetek ! Minden szabadon fogható csatornát kiválóan fog .Nappal is nézhető jó fényerejének köszönhetően . Szeretem a távirányítóját is . Az összes funkciót könnyen elérem vele.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV
Sanyi45
25/01/2019
Magyarország
A célnak tökéletesen megfelel
Konyhai TV-t kerestünk. 22" FullHD, falra szerelhető olcsó kellett. Ez pont az. Kezelése könnyű, az igényeknek megfelel.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV
Milav
17/06/2018
Česká republika
Kvalitní TV jako druhá - ideální do kuchyně nebo dětského pokoje
Kvalitní televize do kuchyně nebo jako druhá do domácnosti. Vynikající obraz, osazení všemi dostupnými tunery včetně DVB-T2 (Hevc H265), umí i CI modul + (vyzkoušeno s UPC). Trochu plošší zvuk, ale nevadí, z USB nepřehraje všechno (neumí MTS, M2TS). Nemá ovládací tlačítka, pokud založíte ovladač jste nahraní a déle startuje (cca 20-25s od startu)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.