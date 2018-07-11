2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Full HD Ultra Slim LED TV
Hordozható és gyönyörű. A Philips 4000-es TV-készüléket úgy alkottuk meg, hogy minden útján elkísérhesse Önt. Ultravékony kialakításával és letisztult fehér keretével pedig a szobában is remekül mutat.
60 cm-es (24"-es)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Tisztában vagyunk vele, hogy Ön olyan kis képernyős TV-t szeretne, amelynek kinézete éppoly nagyszerű, mint a teljesítménye. Ezért a formatervező csapatunk a finom fehér színű elegáns keretet és a fényes kivitelt párosította az újszerű, modern küllem kialakításához, amely bármilyen helyiségbe nagyszerűen illik.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
4.4
5-ből
13
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
alex2
11/07/2018
România
Foarte bun!
Produs foarte bun si util. Prezinta multe functii noi. Meniul este intuitiv, usor de folosit.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Michely
26/12/2017
România
Un tv excelent
Sunet foarte bun, claritatea imaginii este buna, usor de manevrat. Un produs excelent comparativ cu pretul.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
tyby38
07/12/2017
România
produs extraordinar
super frumos imagine frumoasa sunet ok,meniu usor intuitiv
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.