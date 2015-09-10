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  • Energy Label Europe B
    A lehető leggördülékenyebb és leggyorsabb játék élménye
  • A lehető leggördülékenyebb és leggyorsabb játék élménye
  • A lehető leggördülékenyebb és leggyorsabb játék élménye
  • A lehető leggördülékenyebb és leggyorsabb játék élménye
  • Energy Label Europe B
    A lehető leggördülékenyebb és leggyorsabb játék élménye
  • A lehető leggördülékenyebb és leggyorsabb játék élménye
  • A lehető leggördülékenyebb és leggyorsabb játék élménye
  • A lehető leggördülékenyebb és leggyorsabb játék élménye

Gyártás megszűnt

BrillianceLCD monitor NVIDIA G-SYNC™ technológiával

272G5DYEB/00

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
A lehető leggördülékenyebb és leggyorsabb játék élménye
Legyen a verseny éllovasa! Az NVIDIA G-SYNC™ technológiájú Philips 27"-es 272G5DYEB játékképernyő kiküszöböli a kép szakadozását, szaggatottságát, így a lehető leggördülékenyebb és leggyorsabb játék élményét nyújtja.
Összes előny megtekintése

NVIDIA G-SYNC™ technológia

A lehető leggördülékenyebb és leggyorsabb játék élménye

  • G-sorozat

  • 144 Hz-es

  • 27”-es (68,6 cm-es)

NVIDIA G-SYNC™ a gördülékeny és gyors játékért

NVIDIA G-SYNC™ a gördülékeny és gyors játékért

Az NVIDIA G-SYNC™ áttörést jelent a kijelzőtechnológiában, amellyel az eddigi leggördülékenyebb és leggyorsabb játékélmény érhető el. A G-SYNC™ forradalmian jó teljesítményét a kijelző frissítési frekvenciája és a GeForce GTX-szel felszerelt számítógép grafikai processzora közötti szinkronizálással éri el, kiküszöbölve a megjelenítés szakadozását, és minimalizálva a bemeneti késleltetést. Az eredmény: a jelenetek azonnal láthatók, a tárgyak élesebb körvonalúak, és a játékmenet fantasztikusan gördülékeny. Összességében lenyűgöző vizuális élményt és igen komoly versenyelőnyt nyújt.

144 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

144 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében

Ön intenzíven, versenyszerűen játszik. Késleltetésmentes, igazán folyamatos képeket biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a Philips kijelző másodpercenként 144-szer gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely ténylegesen 2,4-szer gyorsabb a normál kijelzőknél. Az alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az ellenségek látszólag pontról pontra ugrálnak a képernyőn, ami miatt nehezebb őket eltalálni. A 144 Hz-es képfrekvencia révén láthatja azokat a kritikus fontosságú hiányzó képeket is, amelyek az ellenség mozgását igazán folyamatosan mutatják be, így könnyű becélozni őket. A különlegesen kis bemeneti késleltetés és a kép akadozásmentessége miatt ez a Philips kijelző tökéletes partner a játékokhoz.

SmartResponse: 1 ms-os átviteli sebesség a gyors játékhoz

SmartResponse: 1 ms-os átviteli sebesség a gyors játékhoz

A SmartResponse a Philips exkluzív, fejlett technológiája, amely bekapcsoláskor a válaszidőt automatikusan a használt alkalmazás követelményeinek megfelelően állítja be. A játékok és a filmek például gyorsabb válaszidőt igényelnek a torzítás- és szellemképmentes, késleltetés nélküli képek megjelenítéséhez.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

10/09/2015

Polska

Polska

Super !!

Super monitorek polecam każdemu !! 144 Hz i G-sync robią miód w moim cs go i mmo tylko szkoda że posiada 2k.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Győződjön meg róla, hogy számítógépének operációs rendszere Windows 7 vagy újabb, a grafikus kártya NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU vagy újabb, és a legfrissebb illesztőprogram van telepítve.

  2. A G-Sync üzemmód, az ULMB üzemmód és a 3D Vision üzemmód egymástól függetlenül, egy időben működik. Ha az egyik üzemmódot kiválasztja, a másik két üzemmódot le kell tiltani.

  3. Az ULMB üzemmód csak 85 Hz-en, 100 Hz-en és 120 Hz-en működik. A 3D Vision üzemmód csak 100 Hz-en és 120 Hz-en működik.

  4. A G-SYNC™ működéshez NVIDIA grafikus kártya és DisplayPort csatlakozás szükséges. További információ: www.geforce.com/g-sync.

  5. Az 144 Hz-es teljesítménnyel kapcsolatos minden kérdéssel forduljon közvetlenül a kártya értékesítőjéhez.

  6. Copyright 2014 NVIDIA Corporation. Az NVIDIA, az NVIDIA G-SYNC és a 3D Vision az NVIDIA Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

  7. BATMAN: ARKHAM ORIGINS szoftver Copyrigth 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. A WB Games Montreal és a Splash Damage fejlesztése. A BATMAN, az összes karakter és egyedi vonásaik, valamint a kapcsolódó elemek a DC Comics védjegyei Copyright 2013. Minden jog fenntartva.

  8. A WB GAMES LOGÓJA, A WB PAJZS EMBLÉMÁJA: ™ & Copyright Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)