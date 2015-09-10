2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
272G5DYEB/00
G-sorozat
144 Hz-es
27”-es (68,6 cm-es)
Az NVIDIA G-SYNC™ áttörést jelent a kijelzőtechnológiában, amellyel az eddigi leggördülékenyebb és leggyorsabb játékélmény érhető el. A G-SYNC™ forradalmian jó teljesítményét a kijelző frissítési frekvenciája és a GeForce GTX-szel felszerelt számítógép grafikai processzora közötti szinkronizálással éri el, kiküszöbölve a megjelenítés szakadozását, és minimalizálva a bemeneti késleltetést. Az eredmény: a jelenetek azonnal láthatók, a tárgyak élesebb körvonalúak, és a játékmenet fantasztikusan gördülékeny. Összességében lenyűgöző vizuális élményt és igen komoly versenyelőnyt nyújt.
Ön intenzíven, versenyszerűen játszik. Késleltetésmentes, igazán folyamatos képeket biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a Philips kijelző másodpercenként 144-szer gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely ténylegesen 2,4-szer gyorsabb a normál kijelzőknél. Az alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az ellenségek látszólag pontról pontra ugrálnak a képernyőn, ami miatt nehezebb őket eltalálni. A 144 Hz-es képfrekvencia révén láthatja azokat a kritikus fontosságú hiányzó képeket is, amelyek az ellenség mozgását igazán folyamatosan mutatják be, így könnyű becélozni őket. A különlegesen kis bemeneti késleltetés és a kép akadozásmentessége miatt ez a Philips kijelző tökéletes partner a játékokhoz.
A SmartResponse a Philips exkluzív, fejlett technológiája, amely bekapcsoláskor a válaszidőt automatikusan a használt alkalmazás követelményeinek megfelelően állítja be. A játékok és a filmek például gyorsabb válaszidőt igényelnek a torzítás- és szellemképmentes, késleltetés nélküli képek megjelenítéséhez.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Fankman
10/09/2015
Polska
Super !!
Super monitorek polecam każdemu !! 144 Hz i G-sync robią miód w moim cs go i mmo tylko szkoda że posiada 2k.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™
Győződjön meg róla, hogy számítógépének operációs rendszere Windows 7 vagy újabb, a grafikus kártya NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU vagy újabb, és a legfrissebb illesztőprogram van telepítve.
A G-Sync üzemmód, az ULMB üzemmód és a 3D Vision üzemmód egymástól függetlenül, egy időben működik. Ha az egyik üzemmódot kiválasztja, a másik két üzemmódot le kell tiltani.
Az ULMB üzemmód csak 85 Hz-en, 100 Hz-en és 120 Hz-en működik. A 3D Vision üzemmód csak 100 Hz-en és 120 Hz-en működik.
A G-SYNC™ működéshez NVIDIA grafikus kártya és DisplayPort csatlakozás szükséges. További információ: www.geforce.com/g-sync.
Az 144 Hz-es teljesítménnyel kapcsolatos minden kérdéssel forduljon közvetlenül a kártya értékesítőjéhez.
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