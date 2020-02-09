2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
V sorozat
27"-es (68,6 cm-es)
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.
A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.
4.8
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
titomas
09/02/2020
România
E Philips
Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
diblacklow
14/03/2017
România
Ellenőrzött vevő
Un produs excelent!
Merita fiecare banut, culori profunde, meniu super usor de folosit, are hdmi, e exact ce trebuie! Suportul e cam slabut si tremura monitorul cand atingi masa, in rest, ca performante este excelent!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Ludvab
16/09/2017
Česká republika
Monitor 243v5lhab_00
Pěkný monitor, rychlá odezva a HD rozlišení. Zkrátka skvělý monitor ve 24 palců
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével