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Összes sorozat

  • Energy Label Europe B
    Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
  • Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
  • Energy Label Europe B
    Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
  • Nagyszerű LED-es képek élénk színekben

Gyártás megszűnt

LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

273V5LHSB/00

4.8
| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
Élvezze a Philips nagyméretű képernyő élénk LED képeit! A készülék HDMI és SmartControl Lite technológiával rendelkezik. Nagyszerű választás!
Összes előny megtekintése

Nagyszerű LED-es képek élénk színekben

  • V sorozat

  • 27"-es (68,6 cm-es)

LED technológia az élénk színekhez

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

Egyszerű kijelzőteljesítmény-beállítás a SmartControl Lite technológiával

A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.

SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

09/02/2020

România

România

E Philips

Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

14/03/2017

România

România

Ellenőrzött vevő

Un produs excelent!

Merita fiecare banut, culori profunde, meniu super usor de folosit, are hdmi, e exact ce trebuie! Suportul e cam slabut si tremura monitorul cand atingi masa, in rest, ca performante este excelent!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 223V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

16/09/2017

Česká republika

Česká republika

Monitor 243v5lhab_00

Pěkný monitor, rychlá odezva a HD rozlišení. Zkrátka skvělý monitor ve 24 palců

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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