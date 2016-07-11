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Gyártás megszűnt

LCD monitor SmartImage Lite-tal

274E5QHAW/01

5

| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Élénk képek az AH-IPS kijelzővel,

Ez az ultrakeskeny kerettel ellátott, AH-IPS kijelzővel rendelkező, vonzó Philips képernyő rendkívüli, élénk színekben gazdag képet biztosít. A Mobile HD link segítségével akár okostelefonját is tükrözheti.

Összes előny megtekintése

ultrakeskeny kerettel, MHL

Élénk képek az AH-IPS kijelzővel,

  • Ultrakeskeny keret

  • 27”-es (68,6 cm-es)

  • MHL

Az opcionális MHL kábel lehetővé teszi a HD video/audio lejátszást

Minimalista kinézet az ultrakeskeny keret révén

A legújabb paneltechnológiát alkalmazó új Philips kijelzőket minimalista formatervezés jellemzi, mivel a külső keretük vastagsága mindössze 2,5 mm. A panelen belüli körülbelül 9 mm-es fekete mátrixsávval együtt lényegesen lecsökken a teljes keretméret, így minimális a figyelmet elterelő rész és maximális méretű a megtekintési méret. Különösen alkalmas a több kijelzős vagy mozaikos összeállításhoz, például játékok, grafikai tervezés és professzionális alkalmazások esetében, ahol az ultrakeskeny kerettel rendelkező kijelző használatával olyan hatást érhet el, mintha egyetlen nagy kijelzőt használna.

A TrueVision laborminőségű képeket biztosít

A TrueVision a Philips szabadalmaztatott technológiája, amely egy speciális algoritmus segítségével teszteli és állítja be a monitort, ezáltal a kijelző a lehető legjobb teljesítményt nyújtja. A Philips garantálja, hogy a TrueVision monitorok finomra hangolva hagyják el a gyárat, így Ön mindig ugyanolyan szín- és képminőséget élvezhet.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

11/07/2016

România

România

Ellenőrzött vevő

Excelent!

Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

13/01/2016

România

România

Cel mai bun monitor pe care l-am avut !

Este, simplu, cel mai bun monitor pe care l-am gasit, foarte reusit, imaginea este coplesitoare, design de nota 10, felicitari Philips !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

18/09/2014

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

This product is great to use

Product is great to use , It has a lot of modern solutions

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Opcionális MHL tanúsítványú mobileszköz és MHL kábel szükséges (nem tartozék). A kompatibilitással kapcsolatban érdeklődjön az MHL eszköz értékesítőjénél.

  2. Az ErP készenlét/kikapcsolt állapotbani energiatakarékossága nem vonatkozik az MHL töltési funkcióra

  3. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.