2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
274E5QHAW/01
Élénk képek az AH-IPS kijelzővel,
Ez az ultrakeskeny kerettel ellátott, AH-IPS kijelzővel rendelkező, vonzó Philips képernyő rendkívüli, élénk színekben gazdag képet biztosít. A Mobile HD link segítségével akár okostelefonját is tükrözheti.
Ultrakeskeny keret
27”-es (68,6 cm-es)
MHL
A legújabb paneltechnológiát alkalmazó új Philips kijelzőket minimalista formatervezés jellemzi, mivel a külső keretük vastagsága mindössze 2,5 mm. A panelen belüli körülbelül 9 mm-es fekete mátrixsávval együtt lényegesen lecsökken a teljes keretméret, így minimális a figyelmet elterelő rész és maximális méretű a megtekintési méret. Különösen alkalmas a több kijelzős vagy mozaikos összeállításhoz, például játékok, grafikai tervezés és professzionális alkalmazások esetében, ahol az ultrakeskeny kerettel rendelkező kijelző használatával olyan hatást érhet el, mintha egyetlen nagy kijelzőt használna.
A TrueVision a Philips szabadalmaztatott technológiája, amely egy speciális algoritmus segítségével teszteli és állítja be a monitort, ezáltal a kijelző a lehető legjobb teljesítményt nyújtja. A Philips garantálja, hogy a TrueVision monitorok finomra hangolva hagyják el a gyárat, így Ön mindig ugyanolyan szín- és képminőséget élvezhet.
5.0
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Lucian796
11/07/2016
România
Ellenőrzött vevő
Excelent!
Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Andrei33
13/01/2016
România
Cel mai bun monitor pe care l-am avut !
Este, simplu, cel mai bun monitor pe care l-am gasit, foarte reusit, imaginea este coplesitoare, design de nota 10, felicitari Philips !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
miraoon
18/09/2014
Polska
Ellenőrzött vevő
This product is great to use
Product is great to use , It has a lot of modern solutions
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Opcionális MHL tanúsítványú mobileszköz és MHL kábel szükséges (nem tartozék). A kompatibilitással kapcsolatban érdeklődjön az MHL eszköz értékesítőjénél.
Az ErP készenlét/kikapcsolt állapotbani energiatakarékossága nem vonatkozik az MHL töltési funkcióra
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.