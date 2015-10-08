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Gyártás megszűnt

32PFL7962D/12

4.3

| (3) Értékelések

Összes előny megtekintése

Beépített digitális hangolóegység DVB-T vételhez

A beépített digitális DVB-T hangolóegység lehetővé teszi a digitális földfelszíni TV-adások külön beltéri egység nélküli vételét. Élvezze a vezetékrengetegtől mentes TV minőségét.

3 HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át

A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafelé maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz. 3 HDMI bemenettel több HD forrást is csatlakoztathat, mint például egy HD settop boxot és egy Blu-ray lejátszót. Az Ön TV-je készen áll a HD-jövőre.

A 2 csatornás aktív Ambilight a nagyobb képélmény érdekében

A 2 csatornás aktív Ambilight a nagyobb képélmény érdekében

Az Ambilight látványosan hozzájárul a nézői élmény fokozásához úgy, hogy körülölelő fényt hoz létre a képernyőn látható kép színeinek és fényintenzitásának kiegészítésére. Új dimenzióval gazdagítja a nézői élményt, aminek köszönhetően Ön maradéktalanul elmerülhet az aktuális tartalom nézésében. Pihentető környezetet hoz létre a tévézéshez, miközben javítja a kép érzékelhető részleteit, a kontrasztot és a színvisszaadást. Az Ambilight automatikusan és önállóan a képernyő változó tartalmához igazítja a színeket.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

3

Értékelések

4
2
1

08/10/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Bardzo dobry obraz, super dźwięk

Jest to mój pierwszy telewizor typu LCD. Wybrałem go ze względu na Ambilight i wbudowany głośnik niskotonowy. Telewizor ma stosunkowo prostą obsługę. Dzwięk jest potężny - można urządzać dyskotekę grając tylko z głośników telewizora. Funkcja Ambilight ładnie komponuje się z obrazem i rozświetla pokój gdy jest ciemno.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 32PFL7962D Płaskie telewizory

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 32PFL7962D Płaskie telewizory

08/10/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Bardzo dobry obraz, super dźwięk

Jest to mój pierwszy telewizor typu LCD. Wybrałem go ze względu na Ambilight i wbudowany głośnik niskotonowy. Telewizor ma stosunkowo prostą obsługę. Dzwięk jest potężny - można urządzać dyskotekę grając tylko z głośników telewizora. Funkcja Ambilight ładnie komponuje się z obrazem i rozświetla pokój gdy jest ciemno.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 32PFL7962D Płaskie telewizory

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 32PFL7962D Płaskie telewizory

15/05/2012

Polska

Polska

Dobry telewizor, ale kilka elementów wymaga dopracowania.

Obsługuje telewizję cyfrową, ale w standardzie nie obsługiwanym w polsce (menu do telewizji cyfrowej z innej bajki - dziwne). Posiada ambilight ale tylko po bokach. Zaobserwowałem problemy przy połączeniu telewizora do komputera przez HDMI. Kilka razy widziałem tylko kolorowe kropki na ekranie. Obserwowałem problem ze skalowaniem obrazu przy podłączeniu do komputera. Obraz bardzo źle wyglądał przy najwyższej rozdzielczości. Posiadam również dekoder telewizji satelitarnej z dyskiem twardym marki Philips. Włączenie jednocześnie telewizora i dekodera skutkuje tym że dekoder przestaje odpowiadać, zwiesza się.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 42PFL7962D Płaskie telewizory

Ez az értékelés a következőhöz készült: 42PFL7962D Płaskie telewizory

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.