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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
32PFL7962D/12
A beépített digitális DVB-T hangolóegység lehetővé teszi a digitális földfelszíni TV-adások külön beltéri egység nélküli vételét. Élvezze a vezetékrengetegtől mentes TV minőségét.
A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafelé maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz. 3 HDMI bemenettel több HD forrást is csatlakoztathat, mint például egy HD settop boxot és egy Blu-ray lejátszót. Az Ön TV-je készen áll a HD-jövőre.
Az Ambilight látványosan hozzájárul a nézői élmény fokozásához úgy, hogy körülölelő fényt hoz létre a képernyőn látható kép színeinek és fényintenzitásának kiegészítésére. Új dimenzióval gazdagítja a nézői élményt, aminek köszönhetően Ön maradéktalanul elmerülhet az aktuális tartalom nézésében. Pihentető környezetet hoz létre a tévézéshez, miközben javítja a kép érzékelhető részleteit, a kontrasztot és a színvisszaadást. Az Ambilight automatikusan és önállóan a képernyő változó tartalmához igazítja a színeket.
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4.3
5-ből
3
Értékelések
quadrus
08/10/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
Bardzo dobry obraz, super dźwięk
Jest to mój pierwszy telewizor typu LCD. Wybrałem go ze względu na Ambilight i wbudowany głośnik niskotonowy. Telewizor ma stosunkowo prostą obsługę. Dzwięk jest potężny - można urządzać dyskotekę grając tylko z głośników telewizora. Funkcja Ambilight ładnie komponuje się z obrazem i rozświetla pokój gdy jest ciemno.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 32PFL7962D Płaskie telewizory
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 32PFL7962D Płaskie telewizory
Andrzej61
08/10/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
Bardzo dobry obraz, super dźwięk
Jest to mój pierwszy telewizor typu LCD. Wybrałem go ze względu na Ambilight i wbudowany głośnik niskotonowy. Telewizor ma stosunkowo prostą obsługę. Dzwięk jest potężny - można urządzać dyskotekę grając tylko z głośników telewizora. Funkcja Ambilight ładnie komponuje się z obrazem i rozświetla pokój gdy jest ciemno.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 32PFL7962D Płaskie telewizory
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 32PFL7962D Płaskie telewizory
Philips
15/05/2012
Polska
Dobry telewizor, ale kilka elementów wymaga dopracowania.
Obsługuje telewizję cyfrową, ale w standardzie nie obsługiwanym w polsce (menu do telewizji cyfrowej z innej bajki - dziwne). Posiada ambilight ale tylko po bokach. Zaobserwowałem problemy przy połączeniu telewizora do komputera przez HDMI. Kilka razy widziałem tylko kolorowe kropki na ekranie. Obserwowałem problem ze skalowaniem obrazu przy podłączeniu do komputera. Obraz bardzo źle wyglądał przy najwyższej rozdzielczości. Posiadam również dekoder telewizji satelitarnej z dyskiem twardym marki Philips. Włączenie jednocześnie telewizora i dekodera skutkuje tym że dekoder przestaje odpowiadać, zwiesza się.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 42PFL7962D Płaskie telewizory
Ez az értékelés a következőhöz készült: 42PFL7962D Płaskie telewizory