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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
32PFS6401/12
FHD Ultra Slim LED TV, Android TV rendszerrel
Csúcstechnológiájú küllem kompakt kialakításban. A Philips 6400-as sorozat elhozza a Full HD képminőséget egy 32"-es képernyőre. A nagyobb modellektől elvárt összes funkciót tartalmazza, így olyan Smart TV kedvenceket élvezhet, mint az Android TV, a Google Cast és a Spotify.
80 cm-es (32"-es)
Full HD LED TV
Dual Core; 8 GB, bővíthető
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
A Cloud Gaming kiváló minőségű játékok széles választékát nyújtja mindenki számára, bármilyen korosztályú, ízlésű és szintű játékos is legyen. Válasszon ki egy játékot, majd játsszon vele a TV-jén!
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.
Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó TV-készüléket is? A Philips egyedülálló Ambilight technológiája a TV-képernyő két oldaláról extra széles ragyogást vetít a környező falra, ezáltal kiszélesíti a képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt nyújt. A színek, a vibrálás és az izgalom túllépnek a képernyőn, és betöltik a nappalit, hogy ezáltal átlagon felüli vizuális élményt nyújthassanak Önnek.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
3.9
5-ből
15
Értékelések
mindo
01/09/2022
България
Ellenőrzött vevő
Чудесен телевизор
Много добър телевизор с много екстри. Препоръчвам го на всеки.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™
Használat dátuma 2020-09-01
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™
Használat dátuma 2020-09-01
Андрей1919
30/07/2019
Україна
Все работает отлично
Пользуюсь телевизором 2 года да никогда не подводил всё работает после обновления добавились некоторые функции смотрю как спутник так Т2 также пользуюсь приложениями IPTV и и YouTube
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Juli
10/04/2019
Україна
Зображення на висоті
Дуже якісне зображення, виконує всі свої функції. Користуюсь більше 2х років. Все чудово.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
Kérjük, vegye figyelembe: lehet, hogy az Amazon alkalmazások nem mindig elérhetők az Ön országában. (Az Amazon alkalmazások jelenleg csak az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában biztosan hozzáférhetők.)