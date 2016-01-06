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Gyártás megszűnt

4000 seriesFull HD Slim LED TV

40PFH4200/88

3.3

| (11) Értékelések

Full HD Slim LED TV

A ma és a holnap TV-je: a Philips 4200-as sorozatú Full HD Slim LED TV, Digital Crystal Clear rendszerrel. Tapasztalja meg otthonában a TV élénk képeit, tiszta hangját és minden szükséges funkciót, mint például a további praktikus USB és HDMI portok.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

Full HD Slim LED TV

  • 102 cm-es (40"-es)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C

Az ultrakeskeny keret révén nagyobb képet élvezhet

Az ultrakeskeny keret révén nagyobb képet élvezhet

A hagyományos TV-k kerete úgy körbefogja a képernyőt, mint egy képkeret. A mi ultrakeskeny keretünk modern és vékony, így nagyobb képet élvezhet.

A nyitott állványkialakítás könnyű, lebegő hatást kelt.

Egy modern, kifinomult vonalakkal rendelkező televízió egy olyan állványt érdemel, amely kiemeli az átlagból. Ez a szemlélet vezérelte a Philips TV formatervezőit, amikor létrehozták ezt az egyedülálló, nyitott állványt, amely gyönyörűen illeszkedik az Ön szobabelsőjéhez.

Digital Crystal Clear: pontosság, amit másokkal is meg kell osztani

A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc szappanoperájában, a hírekben, vagy áthívja barátait egy videó megtekintésére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.3

5-ből

11

Értékelések

06/01/2016

România

România

Ellenőrzött vevő

acest produs este bun

functioneaza excelent imaginea este super an afara de volum cand este dat la maxim dar reglat este bine.N-am avut probleme cu el pana acum

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV

17/12/2015

България

България

Ellenőrzött vevő

Този телевизор дава едно много добро съчетание между характеристики и цена.

Телевизорът е с много добра картина и цветово възпроизвеждане. Лесно се управлява. Притежава всички най-често използувани функции. Като забележка ще добавя, че няма (или не намерих в менютата) функция за преподреждане на номерата на каналите. Открих такъв начин, но това става чрез съдаване на списък с предпочитани канали тъй като там каналите се подреждат по реда, по който са записани.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор

13/05/2016

România

România

corespunde asteptarilor mele

L-am achizitionat acum o luna. Il vazusem la un prieten in sufragerie. Nu regret achizitia. Culorile sunt foarte frumoase si reale dupa ce iesi din modurile presetate si le reglezi in modul personalizat. O placere sa vezi gazonul acela verde de la meciurile de fotbal englezesti. Nu am constatat efecte de clouding evidente, cand defileaza genericul la sfarsitul unui film literele albe sunt albe iar negrul este negru, fara pete cenusii. La fel, scenele de noapte se vad destul de bine. Am inregistrat filme pe hard disk extern, e ok. Sunetul est acceptabil, la volum mare apar distorsiuni, o boala intilnita cam la toate televizoarele slim, e greu sa ai rezonanta buna pe cativa centimetri cubi de plastic. Telecomanda este zgomotoasa, meniurile sunt putin ciudate iar schimbarea canalelor este cam lenta. Un televizor foarte bun pentru cei care nu au pretentii de tip smart/3d/uhd. Ramane de vazut fiabilitatea pe termen lung.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
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Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.