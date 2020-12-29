2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
43PFT4132/12
Full HD Ultra Slim LED TV
Stílusos kialakítás, nagyszerű ár-érték arány. A Digital Crystal Clear rendszerrel működő Philips 4100-as TV-készülék Full HD képminőséggel, magas kontraszttal és tiszta hangvisszaadással kápráztatja el Önt. Élvezze korlátok nélkül a szórakoztató műsorokat ezzel az egyszerűen használható készülékkel.
108 cm-es (43"-es)
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Új TV-készülékeink megalkotásakor csapataink a technológiától a formatervezésig minden szempontot figyelembe vesznek. Az új sarokállvány-design tervezésekor az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a még inkább magával ragadó vizuális élmény érdekében felszabadítsuk a teret TV-készüléke alatt, amelyet a hagyományos állványok korábban kitöltöttek. Az eredmény? Egy biztos alapokon álló TV, amely egyúttal utat nyit a jövő megoldásai számára is.
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc showműsoraiban, filmjeiben vagy a hírműsorokban, vagy csak áthívja barátait egy estére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.
4.0
5-ből
5
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
Axel2014
29/12/2020
Magyarország
Kiválló termék
Olcsó, FHD! Szép design, kicsit dobozos hangzás. Pc-hez DVI-HDMI kábelen kereszül is használni lehet. Nekem bevált a cucc. És a HDMI portnak köszönhetően ChromeCast is lehet hozzá használni, így wi-fi segítségével fel okosítható a tv! Én így is használom. Remekül, egyszerűen működik.
Előnyök
FullHD, HDMI, USB portok, design
Hátrányok
Hangzás.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV
Használat dátuma 2019-12-29
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV
Használat dátuma 2019-12-29
Вітторіо
02/11/2021
Україна
Виріб відповідає очікуванням!
Характеристики відповідають зазначеним в описі, за яким і обирали. Зручний та інтуїтивно легкий у користуванні, навіть літніми людьми.
Előnyök
*
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Használat dátuma 2019-11-02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Használat dátuma 2019-11-02
fotoamator
08/02/2018
Polska
Ma wiele doskonałych funkcji
doskonały telewizor, wspaniały obraz i dzwięk polecam tym bardziej ze cena jest przystępna-w końcu to Philips a mam trochę urządzeń w domu tej marki
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.