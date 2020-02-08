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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Full HD Ultra Slim LED TV
Stílusos kialakítás, nagyszerű ár-érték arány. A Digital Crystal Clear rendszerrel működő Philips 4100-as TV-készülék Full HD képminőséggel, magas kontraszttal és tiszta hangvisszaadással kápráztatja el Önt. Élvezze korlátok nélkül a szórakoztató műsorokat ezzel az egyszerűen használható készülékkel.
123 cm-es (49"-es)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Új TV-készülékeink megalkotásakor csapataink a technológiától a formatervezésig minden szempontot figyelembe vesznek. Az új sarokállvány-design tervezésekor az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a még inkább magával ragadó vizuális élmény érdekében felszabadítsuk a teret TV-készüléke alatt, amelyet a hagyományos állványok korábban kitöltöttek. Az eredmény? Egy biztos alapokon álló TV, amely egyúttal utat nyit a jövő megoldásai számára is.
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc showműsoraiban, filmjeiben vagy a hírműsorokban, vagy csak áthívja barátait egy estére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.
4.2
5-ből
94
Értékelések
84%
ajánlja ezt a terméket
Aguszti1983
08/02/2020
Magyarország
Jellemzés
A termék kiváló az igényeknek megfelelő, ezt vártam!
Előnyök
Márka
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra Slim LED TV
Használat dátuma 2019-10-08
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra Slim LED TV
Használat dátuma 2019-10-08
VTX6
24/09/2017
Magyarország
Szinte hibátlan!
Nagyon szépen mutat, a Full HD jeleket gyönyörűen visszaadja. A beállítások egyszerűek, átláthatóak, logikusan vannak felépítve. Gyorsan és jól kezeli az USB eszközöket (pendrive és külső HDD). Egyetlen negatívuma, hogy SCART-ra nem küldi ki az antenna jeleit, tehát pl így házimozira nem tehető át a tv-adások hangja. HDMI-vel ez már működik, szóval elég hozzá egy SCART-HDMI átalakító.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra Slim LED TV
horsoft
19/09/2017
Magyarország
REMEK
Könnyen kezelhető + nagyon KIVÁLÓ KÉP + tiszta hangzás + sok félehasználhatóság
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra Slim LED TV
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.