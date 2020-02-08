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Gyártás megszűnt

4100 seriesFull HD Ultra Slim LED TV

49PFS4132/12

4.2

| (94) Értékelések | 84% ajánlja ezt a terméket

Full HD Ultra Slim LED TV

Stílusos kialakítás, nagyszerű ár-érték arány. A Digital Crystal Clear rendszerrel működő Philips 4100-as TV-készülék Full HD képminőséggel, magas kontraszttal és tiszta hangvisszaadással kápráztatja el Önt. Élvezze korlátok nélkül a szórakoztató műsorokat ezzel az egyszerűen használható készülékkel.

Összes előny megtekintése
TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

Full HD Ultra Slim LED TV

  • 123 cm-es (49"-es)

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

A karcsú, kifinomult tervezésű állvány könnyedséget sugall

Új TV-készülékeink megalkotásakor csapataink a technológiától a formatervezésig minden szempontot figyelembe vesznek. Az új sarokállvány-design tervezésekor az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a még inkább magával ragadó vizuális élmény érdekében felszabadítsuk a teret TV-készüléke alatt, amelyet a hagyományos állványok korábban kitöltöttek. Az eredmény? Egy biztos alapokon álló TV, amely egyúttal utat nyit a jövő megoldásai számára is.

Digital Crystal Clear a pontosság érdekében, amit másokkal is meg kell osztani

A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc showműsoraiban, filmjeiben vagy a hírműsorokban, vagy csak áthívja barátait egy estére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.

Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.2

5-ből

94

Értékelések

84%

ajánlja ezt a terméket

08/02/2020

Magyarország

Magyarország

Jellemzés

A termék kiváló az igényeknek megfelelő, ezt vártam!

Előnyök

Márka

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra Slim LED TV

Használat dátuma 2019-10-08

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra Slim LED TV

Használat dátuma 2019-10-08

24/09/2017

Magyarország

Magyarország

Szinte hibátlan!

Nagyon szépen mutat, a Full HD jeleket gyönyörűen visszaadja. A beállítások egyszerűek, átláthatóak, logikusan vannak felépítve. Gyorsan és jól kezeli az USB eszközöket (pendrive és külső HDD). Egyetlen negatívuma, hogy SCART-ra nem küldi ki az antenna jeleit, tehát pl így házimozira nem tehető át a tv-adások hangja. HDMI-vel ez már működik, szóval elég hozzá egy SCART-HDMI átalakító.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra Slim LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra Slim LED TV

19/09/2017

Magyarország

Magyarország

REMEK

Könnyen kezelhető + nagyon KIVÁLÓ KÉP + tiszta hangzás + sok félehasználhatóság

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra Slim LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra Slim LED TV

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  5. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.