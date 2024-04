Egyszerű csatlakozás intelligens otthoni hálózatokhoz és hangsegédekhez.

A Matter és Control4 rendszerekkel való problémamentes kompatibilitás azt jelenti, hogy könnyedén integrálhatja a The One készüléket meglévő intelligens otthoni hálózatába. A TV hanggal történő vezérléséhez a távvezérlő Alexa gombjának megnyomásával az Alexát is megkérheti. Ezenkívül a Google Segéd funkcióval rendelkező eszközökön keresztül a Google-hoz is fordulhat.