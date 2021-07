Hangvezérlés mesterséges intelligenciával. Beépített Google Segéd. Az Alexa alkalmazással használható.

Hanggal vezérelheti Philips Android TV-jét. Akár játszani szeretne, akár Netflixet nézni, vagy tartalmat és alkalmazásokat keresni a Google Play áruházban, csak mondja meg a TV-nek. A Google Segéd alkalmazással kompatibilis összes intelligens otthoni készülékét is vezérelheti, például szabályozhatja a lámpák fényerejét, vagy beállíthatja a termosztátot esti mozinézés közben – anélkül, hogy fel kellene kelnie a kanapéról. Vége azoknak az időknek, amikor folyton keresgélni kellett a TV-távvezérlőt. Ön most már a hangjával vezérelheti a Philips Smart TV-t Alexa-kompatibilis eszközökről, mint amilyen például az Amazon Echo. Bekapcsolhatja a TV-t, csatornát válthat, játékkonzolra kapcsolhat, és sok minden mást is megtehet az Alexa segítségével.