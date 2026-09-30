Fenntartható és megújuló bambusz használata a tetőlapban

A környezetet kímélő megoldások megtalálásához kreatív gondolkodás és némi hozzáértés szükséges. A bambusz használata az óra tetőlapjában egy környezetbarát lépés, de egyben stílusosabbá is teszi a terméket. Nem csupán arról van szó, hogy a bambusz egy mutatós anyag, de a fánál fenntarthatóbb és gyorsabban megújuló. A műtrágyák és növényvédő szerek nélkül is gyorsan növő bambuszültetvények három-öt év után betakaríthatók, és minden növényről többször lehet alapanyagot nyerni. Továbbá a bambusz ipari felhasználásra való előkészítése kevesebb szennyezőanyag és szén-dioxid kibocsátásával jár.