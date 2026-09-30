2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AJ3570/12
Éljen "zöldebben"
Ideje tenni a környezetért. A fenntartható bambuszból és egyéb, veszélyes anyagot nem tartalmazó alkatrészekből készült stílusos Philips AJ3570/12 óra alacsony készenléti energiafelvétellel és automatikus fényérzékelővel rendelkezik – energiamegtakarítás minden másodpercben.
Nagy kijelző
A környezetet kímélő megoldások megtalálásához kreatív gondolkodás és némi hozzáértés szükséges. A bambusz használata az óra tetőlapjában egy környezetbarát lépés, de egyben stílusosabbá is teszi a terméket. Nem csupán arról van szó, hogy a bambusz egy mutatós anyag, de a fánál fenntarthatóbb és gyorsabban megújuló. A műtrágyák és növényvédő szerek nélkül is gyorsan növő bambuszültetvények három-öt év után betakaríthatók, és minden növényről többször lehet alapanyagot nyerni. Továbbá a bambusz ipari felhasználásra való előkészítése kevesebb szennyezőanyag és szén-dioxid kibocsátásával jár.
A környezettudatosság mellett kiálló Philips mindig is komoly erőfeszítéseket tett az újrahasznosítás terén. Az újrahasznosítás hatalmas előnyökkel jár. Csökkenti a friss, nem újrahasznosítható források iránti igényt, és kevésbé megterhelő bolygónk már így is kimerülőben lévő készleteire nézve. Kevesebb igény van az ökoszisztémákra és a környezetre nagyon káros hatással lévő hulladékégetésre és -lerakásra. Ennek az órának a gyártása során nagy százalékban használunk fel újrahasznosított anyagokat. A teljes készülékház 100%-ban újrahasznosított műanyagból készül, a nyomtatott papír alapú részek 100%-ban újrahasznosított papírból készülnek, a csomagolásban pedig 90% az újrahasznosított anyagok aránya.
A veszélyes anyagokból készült összetevők használatának korlátozásával a Philips biztonságosabb életteret kíván biztosítani az emberiség számára. Az elterjedten használt veszélyes vegyi anyagok, mint például az ólom, a kadmium és a higany használatát korlátozó RoHS irányelv teljes körű betartásán túl egyéb veszélyes anyagok használatának korlátozását is bevezettük. Például az összes műanyag alkatrész, nyomtatott áramkör, adapter és csomagolás PVC- és BFR-mentes, hogy minimalizáljuk ezen összetevők által a használat vagy akár a hulladékkezelés során az emberi egészségre és a környezetre tett káros hatásokat.
Értékelések