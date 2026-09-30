2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AJ4000B/12
Töltse mobiltelefonját alvás közben
Kezdje feltöltve napját ezzel az órás rádióval! A készülék egyszerre képes tölteni a mobiltelefont és az USB eszközt, így soha nem fogy ki a "kakaóból". Beállíthatja, hogy a rádió vagy hangjelzés szólaljon meg ébresztéskor, a kettős ébresztés funkcióval pedig két ébresztési időt állíthat be
Kettős USB port a töltéshez
FM, analóg hangolás
Kettős ébresztés
Óra és ébresztés tartaléktáplálása
Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.
A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.
A Philips órás rádió szundítási funkciója méri a visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés végleges kikapcsolásáig kilenc percenként akárhányszor megnyomhatja.
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