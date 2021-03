Töltse fel mobiltelefonját a beépített mikro USB-kábellel

Töltődjön fel alvás közben, és töltse fel a telefonját is. A Philips órás rádióhoz a hátoldalhoz csatlakoztatott, beépített mikro USB kábel tartozik – vagyis van egy töltője, amelyet bármikor elővehet. Nincs szükség kiegészítő eszközökre és könnyen elveszíthető kábelekre: alvás közben is maga mellett tarthatja telefonját, és egyúttal fel is töltheti. Nem kérdés, a Philips tudja, hogy Önnek mire van szüksége.