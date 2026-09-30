Töltse mobiltelefonját alvás közben

Kezdje feltöltve napját ezzel az órás rádióval! A készülék egyszerre képes tölteni a mobiltelefont és az USB eszközt, így soha nem fogy ki a "kakaóból". Beállíthatja, hogy a rádió vagy hangjelzés szólaljon meg ébresztéskor, a kettős ébresztés funkcióval pedig két ébresztési időt állíthat be