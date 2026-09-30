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Gyártás megszűnt

Órás rádió

AJ4000B/12

Töltse mobiltelefonját alvás közben

Kezdje feltöltve napját ezzel az órás rádióval! A készülék egyszerre képes tölteni a mobiltelefont és az USB eszközt, így soha nem fogy ki a "kakaóból". Beállíthatja, hogy a rádió vagy hangjelzés szólaljon meg ébresztéskor, a kettős ébresztés funkcióval pedig két ébresztési időt állíthat be

Összes előny megtekintése

beépített mikro USB kábellel

Töltse mobiltelefonját alvás közben

  • Kettős USB port a töltéshez

  • FM, analóg hangolás

  • Kettős ébresztés

  • Óra és ébresztés tartaléktáplálása

Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!

Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!

Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.

Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni

Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Ismétlő ébresztő a további szundításhoz

Ismétlő ébresztő a további szundításhoz

A Philips órás rádió szundítási funkciója méri a visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés végleges kikapcsolásáig kilenc percenként akárhányszor megnyomhatja.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.