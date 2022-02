Egyszerű Bluetooth párosítási minialkalmazás Android telefonhoz

A Google Play oldalról letölthető Philips Bluetooth Audio Connect minialkalmazás segítségével bármilyen Philips Bluetooth audioeszközhöz könnyen csatlakoztathatja és párosíthatja a mobilkészülékét. Érintse meg a minialkalmazást bármilyen Philips Bluetooth audioeszköz automatikus párosításához vagy csatlakoztatásához. Miután megtörtént a párosítás, át is nevezheti és módosíthatja is az ikonokat. A minialkalmazás lehetővé teszi, hogy több Philips audioeszközt is használjon, mivel a különféle Bluetooth-eszközök közötti váltás egyszerű. Egyszerűen érintse meg a kívánt Philips audioeszköz ikonját, és indítsa el a streamelést.