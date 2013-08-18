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Gyártás megszűnt
Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
A rendszer egyszerre játssza le a zenét és tölti Android telefonját, ráadásul kedvenc zenéjével vagy rádiójával ébreszti Önt. Töltse le az ingyenes alkalmazást, amelyhez Songbird zenefunkció is tartozik. Élvezze a nagyszerű zenefájl-kezelést és számos más egyedülálló lehetőséget.
Androidos
A Philips FlexiDock tökéletes az Android rendszerű telefonokhoz. Egyedülálló és intelligens kialakításának köszönhetően a legtöbb Android rendszerű telefon dokkolható - akár a készülék alsó részén, akár oldalt, akár felül található a telefon csatlakozója. A maga kategóriájában úttörő, rendkívüli rugalmasság miatt a különböző gyártók nem szabványosított elhelyezésű és irányú mikro USB csatlakozóval szerelt Android rendszerű telefonjainak is megfelel. A dokkolón azt is be lehet állítani, hogy a telefon álló vagy fekvő helyzetben legyen, így az Android rendszerű telefont a hangsugárzó középpontjába helyezheti.
Az ingyenes Philips DockStudio alkalmazás számtalan egyedülálló funkciót kínál a dokkolós hangsugárzók számára. Internetes rádióállomások ezreit hallgathatja a világ minden tájáról, böngészhet saját zenegyűjteményében, és a Facebookon keresztül barátaival is megoszthatja, amit éppen hallgat, a Flickr-ön pedig megoszthatja a művészi fényképeit. Az alkalmazáshoz Songbird zenefunkció tartozik, így felfedezhet, lejátszhat, és gond nélkül szinkronizálhat médiafájlokat a számítógép és az Android rendszerű készülékek között. Óra üzemmódban többféle, személyre szabott ébresztési zenét is megadhat, és a legfrissebb időjárás-előrejelzést is meghallgathatja. A teljesen ingyenes alkalmazást letöltheti a Google playről.
Hallgassa kedvenc dalait a kiváló hangzást nyújtó hangsugárzón keresztül. Ez a Philips dokkolós hangsugárzó Bluetooth segítségével játssza le az Android rendszerű készülékeken lévő zenét. Egyszerűen töltse le az ingyenes Philips DockStudio alkalmazást, hogy a készülék dokkolása után a Bluetooth automatikusan bekapcsoljon és csatlakozzon. Élvezze felülmúlhatatlan kényelem mellett az erőteljes, kiemelkedő hangzást. Aligha talál mást, ami ilyen jól szól.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Tomo
18/08/2013
Česká republika
Dobrý výrobek, který má ale své mouchy
Výrobek je kvalitní, zpracování skvělé, ale má některé nedodělky. Především mě chybí regulace basů. Výšek je akorát, basů už na můj vkus až moc. Především poslech řeči už je nesrozumitelný, na některé hudební žánry už se nehodí. Někomu to ovšem může vyhovovat. Budík sem kupoval především kvůli internetovému rádiu. To je bohužel s aplikací DockStudio nepoužitelné. Spárování s telefonem přes bluetooth proběhne bez problémů, ovšem po připojení telefonu k WiFi pro stream rádia signál vypadne. Sítě WiFi a BT se zkrátka mezi sebou bijí. Takže pokud nemáte dostatečně rychlá mobilní data, internetové rádio si neužijete. Na podpoře Philips mi odpověděli vyhýbavě, dle mého tenhle problém nelze z jejich strany nyní vyřešit. Kdyby šel alespoň konektor miniUSB využít i pro přenos dat namísto BT, pak by problém s rušením síti odpadl. Ten lze ale využít pouze pro dobíjení. Dále nelze vložit záložní baterii. Krátký výpadek proudu do cca půl hodiny budík zvládne, při delším už čas vypadne.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®