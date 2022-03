Intelligens kialakítású FlexiDock Android rendszerű telefonok dokkolásához/töltéséhez

A Philips FlexiDock tökéletes az Android rendszerű telefonokhoz. Egyedülálló és intelligens kialakításának köszönhetően a legtöbb Android rendszerű telefon dokkolható - akár a készülék alsó részén, akár oldalt, akár felül található a telefon csatlakozója. A maga kategóriájában úttörő, rendkívüli rugalmasság miatt a különböző gyártók nem szabványosított elhelyezésű és irányú mikro USB csatlakozóval szerelt Android rendszerű telefonjainak is megfelel. A dokkolón azt is be lehet állítani, hogy a telefon álló vagy fekvő helyzetben legyen, így az Android rendszerű telefont a hangsugárzó középpontjába helyezheti.