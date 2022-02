FM digitális hangolás programhelyekkel

A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.