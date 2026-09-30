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Gyártás megszűnt

vezeték nélküli dokkolós hangsugárzó

AS170/12

Streameljen zenét, és töltse fel Androidos telefonját

Nagyszerű zenelejátszás az AS170 hangsugárzónak köszönhetően, amely gyorsan tölti az Android rendszerű telefont. Az egyszerű és könnyű zenestreamelés érdekében kompatibilis az összes Bluetooth-készülékkel. Segítségével akár még a rádióra is ébredhet.

Összes előny megtekintése

Streameljen zenét, és töltse fel Androidos telefonját

  • Bluetooth®-os

  • Androidos

  • FM

  • 6 W

Intelligens kialakítású FlexiDock bármilyen Android rendszerű telefon dokkolásához

A Philips FlexiDock továbbfejlesztett változata mikro USB csatlakozóval rendelkezik, így bármilyen Android rendszerű telefonhoz tökéletes. A sima, lekerekített szélű csatlakozójának köszönhetően a dokkoló mechanizmus kiváló bármilyen Android telefonhoz. Maximális beállíthatóságot biztosít. A csatlakozó jobbra-balra csúsztatásával, illetve forgatásával a telefon mikro USB portja rugalmasan csatlakoztatható, attól függetlenül, hogy milyen helyzetben és irányban helyezkedik el a telefonon. A maga nemében egyedülálló, rendkívüli rugalmasság miatt a különböző gyártók nem szabványosított elhelyezésű és irányú mikro USB csatlakozóval szerelt Android rendszerű telefonjaihoz is megfelel.

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

Egyszerű Bluetooth párosítási minialkalmazás Android telefonhoz

A Google Play oldalról letölthető Philips Bluetooth Audio Connect minialkalmazás segítségével bármilyen Philips Bluetooth audioeszközhöz könnyen csatlakoztathatja és párosíthatja a mobilkészülékét. Érintse meg a minialkalmazást bármilyen Philips Bluetooth audioeszköz automatikus párosításához vagy csatlakoztatásához. Miután megtörtént a párosítás, át is nevezheti és módosíthatja is az ikonokat. A minialkalmazás lehetővé teszi, hogy több Philips audioeszközt is használjon, mivel a különféle Bluetooth-eszközök közötti váltás egyszerű. Egyszerűen érintse meg a kívánt Philips audioeszköz ikonját, és indítsa el a streamelést.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.