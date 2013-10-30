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Gyártás megszűnt

CD Soundmachine

AZ382/12

2

| (1) Vélemény

Élvezze a zenét, bárhová is megy!

Fejhallgató használata nélkül szeretné élvezni hordozható lejátszóján tárolt zenéjét? Csatlakoztassa a hordozható lejátszót a Philips CD Soundmachine USB Direct csatlakozójához, és már hallgathatja is kedvenc digitális zeneszámait a nagy teljesítményű hangsugárzókon keresztül - bárhol, bármikor.

Összes előny megtekintése

Élvezze a zenét, bárhová is megy!

  • Kompakt kialakítás

  • USB-vel

Vonalbemeneti csatlakozás hordozható zenelejátszáshoz

Az MP3 bemeneti csatlakozással közvetlenül játszhatja le az MP3-fájlokat audiorendszerén. Mindössze csatlakoztatni kell a hordozható MP3-lejátszót a beépített csatlakozóval az audiorendszerhez, és kivételes hangminőségben hallgathatja kedvenc zenéit a hordozható MP3-lejátszóról.

FM/MW hangolóegység a rádióhallgatáshoz

FM/MW hangolóegység a rádióhallgatáshoz

FM/MW (AM) sztereó hangolóegység

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

Műszaki adatok

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Értékelések

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2.0

5-ből

1

Vélemény

5
4
3
1

30/10/2013

Polska

Polska

taki sobie

słaby, trudności ze strojeniem radia. Płaski dźwięk.

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ382 Bumbox CD

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ382 Bumbox CD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.