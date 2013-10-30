2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AZ382/12
Élvezze a zenét, bárhová is megy!
Fejhallgató használata nélkül szeretné élvezni hordozható lejátszóján tárolt zenéjét? Csatlakoztassa a hordozható lejátszót a Philips CD Soundmachine USB Direct csatlakozójához, és már hallgathatja is kedvenc digitális zeneszámait a nagy teljesítményű hangsugárzókon keresztül - bárhol, bármikor.
Kompakt kialakítás
USB-vel
Az MP3 bemeneti csatlakozással közvetlenül játszhatja le az MP3-fájlokat audiorendszerén. Mindössze csatlakoztatni kell a hordozható MP3-lejátszót a beépített csatlakozóval az audiorendszerhez, és kivételes hangminőségben hallgathatja kedvenc zenéit a hordozható MP3-lejátszóról.
FM/MW (AM) sztereó hangolóegység
A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
2.0
5-ből
1
Vélemény
Mipiotrek63
30/10/2013
Polska
taki sobie
słaby, trudności ze strojeniem radia. Płaski dźwięk.
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ382 Bumbox CD
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ382 Bumbox CD