Élvezze iPod/iPhone készülékén tárolt zenéjét, bárhová is megy

Ossza meg kedvenc iPod/iPhone dallamait hangosan is, bármerre jár. Nem csupán a magas szintű hordozhatóságot és egyszerű használatot élvezheti, de töltheti is iPod/iPhone készülékét lejátszás közben. CD, CD-R és CD-RW lemezeket is lejátszhat. Engedje szabadon a zenét most! Összes előny megtekintése