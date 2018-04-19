2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Egy hangszóró, amely éppúgy benne van a kalandokban, mint Ön!
Bárhol is tartózkodik – akár kint, akár bent –, és bárhova is megy, ezt a strapabíró, vízálló, hordozható, vezeték nélküli hangszórót mindig magával viheti. Jöhet akár eső, akár szél, a készülék ellenállóképessége és erőteljes hangzása töretlen.
Bluetooth®
Beépített mikrofon hívásokhoz
Akkumulátoros
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.
Strapabíró, vízálló, és nem merül el, szabadtéri használatra szánt
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
BAZ111
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
DragDay7
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
GTRX8
03/07/2016
Polska
Pozytywnie zaskoczony
Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy