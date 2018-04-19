TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a csomagolásról
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a csomagolásról
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

BT2200B/00

5

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Egy hangszóró, amely éppúgy benne van a kalandokban, mint Ön!

Bárhol is tartózkodik – akár kint, akár bent –, és bárhova is megy, ezt a strapabíró, vízálló, hordozható, vezeték nélküli hangszórót mindig magával viheti. Jöhet akár eső, akár szél, a készülék ellenállóképessége és erőteljes hangzása töretlen.

Összes előny megtekintése

Egy hangszóró, amely éppúgy benne van a kalandokban, mint Ön!

  • Bluetooth®

  • Beépített mikrofon hívásokhoz

  • Akkumulátoros

A saját pántjára is rögzítheti, és bárhová magával viheti

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

Strapabíró, vízálló, és nem merül el, szabadtéri használatra szánt

Strapabíró, vízálló, és nem merül el, szabadtéri használatra szánt

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

03/07/2016

Polska

Polska

Pozytywnie zaskoczony

Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.